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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متهما في جريمة قتل ببني بوعياش

الأمن يوقف متهما في جريمة قتل ببني بوعياش

الأمن يوقف متهما في جريمة قتل ببني بوعياش
هسبريس من الحسيمة
السبت 12 شتنبر 2020 - 15:30

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة بني بوعياش، السبت، شخصا في عقده الثالث للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن شجارا نشب بين المشتبه فيه والضحية، الجمعة، تعرض على إثره الأخير إلى طعنة بالسلاح الأبيض، عجّلت بنقله إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة "غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هذا الصباح".

وتم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الجريمة.

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