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كُتّاب وآراء
إحباط عملية صيد عشوائية بوادي شبوكة في خنيفرة
أحبطت لجنة مشتركة تضمّ رئيس وحدة تتبع الوحيش بجهة بني ملال خنيفرة والحراس المتطوعين الجامعيين التابعين لجمعية البيئة والصيد الرياضي بخنيفرة، على الساعة الرابعة من صباح السبت، (أحبطت) عملية صيد عشوائية بوادي شبوكة التابع لجماعة لهري بإقليم خنيفرة.
وحسب محمد بوفطيحي، حارس جامعي محلف تابع للجامعة المغربية للصيد المسؤول، فإن العملية التي تمت بتنسيق مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة، أسفرت عن ضبط مخالفيْن اثنيْن للصيد باستعمال 4 شبابيك يتعدى طول الواحدة منها 100 متر.
وزاد بوفطيحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العملية انتهت بحجز دراجة نارية من نوع "تريبورتور"، وكمية مهمة من أسماك "زريقة" المهددة بالانقراض، وحررت محاضر في حق المخالفيْن، مع تقديم الأسماك لمركز الأشخاص المسنين في خنيفرة.
ونوه المتحدث نفسه بـ"المجهودات التي يبذلها رجال المياه والغابات من أجل الحفاظ على الثروات المائية والبرية ببلادنا"، وبـ"مجهودات الحراس المتطوعين التابعين للجامعة المغربية للصيد المسؤول للحد من ظاهرة الصيد العشوائي"، داعيا عموم المواطنين إلى "عدم التساهل مع المخالفين والمخربين لثرواتنا".