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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف أفراد شبكة للهجرة السرية بقرية أركمان
تمكّنت عناصر الدّرك الملكي بقرية أركمان بإقليم النّاظور، صباح السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة للهجرة السرّية، أحدهم كان موضوع مذكرة بحث وطنية لارتكابه عدة جنايات وجنح.
وحسب مصدر مطلع، فقد جاء توقيف المعنيين بالأمر على متن سيّارة أثناء توجههم صوب ساحل جماعة أركمان، حيث جرى حجز السيارة وثلاثة زوارق مطاطية ومحركات ذات سعة كبيرة كانت معدة لتنظيم الهجرة السرية.
ونقل الموقوفون الثلاثة إلى مخفر الدرك الملكي بالجماعة ذاتها، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم.