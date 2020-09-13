24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موجة تعليقات تطالب بتطبيق الإعدام في حق مُغتصِب وقاتل عدنان (5.00)

  2. تجنب "البراغماتية الانتهازية" وراء نجاح المغرب في "الحوار الليبي" (5.00)

  3. إحباط عملية صيد عشوائية بوادي شبوكة في خنيفرة (5.00)

  4. أب عدنان يشكر المغاربة (5.00)

  5. مصدر دبلوماسي ينفي مزاعم خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "2000 درهم" رشوة تورّط مسؤولا جماعيا بتنغير

"2000 درهم" رشوة تورّط مسؤولا جماعيا بتنغير

"2000 درهم" رشوة تورّط مسؤولا جماعيا بتنغير
هسبريس من ورزازات
الأحد 13 شتنبر 2020 - 08:15

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الفاصلة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بورزازات قد أحالت في وقت سابق على أنظار النيابة العامة المختصة، النائب الأول لرئيس جماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير، من أجل تهمة "تقديم رشوة".

وأوضحت مصادر هسبريس أن المسؤول الجماعي المعتقل بالسجن المحلي بورزازات كان بصدد الاستماع إليه، رفقة شخص آخر، في قضية النصب والاحتيال حين وقدم لعناصر الفاصلة القضائية المكلفة بالشكاية المذكورة رشوة قيمتها 2000 درهم، وهي الواقعة التي تم توثيقها بالكاميرا التي كانت بحوزة العناصر الأمنية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المسؤول الجماعي سيمثل في جلسة رابعة أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتنغير يوم غد الاثنين، بعد تأجيل الجلسة الثالثة ليوم 10 من الشهر الحالي، لكونه يخضع للحجر الصحي بسبب إصابة سجين كان رفقته في الزنزانة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعلومات التي وفرتها المصادر عينها، فإن هيئة الحكم ستبت في قضية المسؤول الجماعي المتابع من قبل النيابة العامة المختصة من أجل جنحة "الرشوة" ومن أجل شكاية مجهولة قدمت ضده رفقة شخص آخر حول النصب والاحتيال.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى يوم 24 من الشهر الماضي، حيث كانت فرقة من الفاصلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، تستمع إلى النائب الأول لرئيس جماعة إغيل نمكون، رفقة شخص آخر، في قضية شكاية مجهولة حول "النصب والاحتيال"، وحينها قدم المسؤول الجماعي رشوة قيمتها 2000 درهم للعناصر الأمنية المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.