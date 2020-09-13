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محاولة تهريب "الشيرا" توقف شخصا في أصيلة
الأحد 13 شتنبر 2020 - 05:26
أوقفت عناصر مفوضية الشرطة بأصيلة، مساء السبت، شخصا متلبسا بحيازة كمية من مخدر "الشيرا" بمدخل ميناء المدينة.
ووفق مصدر أمني، فإن الموقوف يشتغل كمياوم بحري، وقد ضبطت بحوزته 1615 كبسولة من مخدر "الشيرا"، كان يعتزم تهريبها بحرا على متن أحد القوارب.
وأضاف المصدر ذاته أن كبسولات "الشيرا"، التي ضبطت بحوزة المعني، كانت ملفوفة بالبلاستيك داخل حقيبة يدوية.
وقد تم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المحلية، فيما فتحت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بحثا في الموضوع للوصول إلى باقي الشركاء في هذه العملية.