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الرئيسية | حوادث | الشرطة تنقذ طفلا من اعتداء جنسي في مدينة طنجة

الشرطة تنقذ طفلا من اعتداء جنسي في مدينة طنجة

الشرطة تنقذ طفلا من اعتداء جنسي في مدينة طنجة
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:25

أوقفت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء السبت، ثلاثينيا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ومحاولة تعريضه لهتك العرض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، بنسج علاقة افتراضية مع الضحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن يحاول استدراجه للقائه بإحدى الحدائق العمومية بمنطقة مغوغة.

وقد أوقفت عناصر الشرطة، بتنسيق مع والد الطفل الضحية، المشتبه فيه المعني وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتزم استخدامها في عملية الاستدراج.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بمحاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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