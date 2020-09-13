عمليات نصب تجر شابا إلى تحقيق قضائي في وزان‎

هسبريس من وزان

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بوزان شابا يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يدير مجموعات افتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يستدرج ضحاياه عبر الترويج لنشاطاته في مجال التداول المالي الرقمي ويوهمهم بأرباح خيالية قبل سلبهم مبالغ مالية مهمة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة طنجة عن حجز أجهزة حاسوب ومعدات رقمية كان يستعملها المشتبه فيه في نشاطه الإجرامي، فضلا عن مبالغ مالية مهمة ووصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.