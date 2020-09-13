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الرئيسية | حوادث | التغرير وهتك عرض قاصر يسقطان عشرينيا بفاس‎

التغرير وهتك عرض قاصر يسقطان عشرينيا بفاس‎

التغرير وهتك عرض قاصر يسقطان عشرينيا بفاس‎
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:00

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في توقيف مشتبه في تورطه في التغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها بدون عنف.

وفي تفاصيل الواقعة، قالت المديرية العامة للأمن الوطن في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالح الشرطة بمدينة فاس تلقت، يوم السبت 12 شتنبر الجاري، بلاغا للبحث لفائدة العائلة تقدمت به والدة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بعدما غادرت ابنتها مسكن الأسرة في ظروف مشكوك فيها.

الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، يقول البلاغ، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه المتورط في التغرير بالمختفية وتوقيفه، فضلا عن العثور على الفتاة القاصر برفقته بمنزله الكائن بحي سيدي بوجيدة بمدينة فاس.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 20 سنة، قام بالتغرير بالفتاة القاصر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنيت، قبل أن يحدد معها موعدا يوم السبت، وتتجه برفقته إلى منزله ويقوم بهتك عرضها بدون عنف.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - زرهوني الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:09
وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لمن يستحقها بعد الحكم بها، هو عفو بطريقة غير مباشرة.
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23
2 - Younes الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:10
هادو جهلوا، الله يعطيهم الجهل، يجب على الدولة تحمل المسؤولية والضرب بالإعدام مع هؤلاء المرضى، الله يسفك بهم يارب
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17
3 - مواطنة الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اش هادشي ولينا كنسمعو كل يوم. الوالدين الله يرضي عليكم ديوها فولادكم و راقبوهم.
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18
4 - كريمة الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:13
اودي را كاين عدد كبير ديرو شي حملة علي هاد المصيبة ديال التحرش ووضعو اقصي العقوبات والي ستعم الفوضى في البلاد
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14
5 - أمين الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:14
15 سنة و هو 20 سنة كلنا نعلم انها ذهبت معه برضاها الكامل و لم يستدرجها و يغرر بها المسؤولية هنا تقع على عاتق اسرتها التي لم تفلح في تربيتها و مراقبتها فعلا هي قاصر و لكننا جميعا نعرف الواقع فلا داعي للنفاق و مقارنة هذه بالضحية البريئ عدنان رحمه الله
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106
6 - فاطمة الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:14
الله يحفظ ولاد وبنات المغرب. خاص واليدين يراقبو ولادهم مين يكونو مكونيكطيين ف وسائل التواصل الاجتماعي . الحذر كل الحذر.
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30
7 - جعفر الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:14
هذا مايحصده المجتمع من عدم مراقبة الابناء وتوعيتهم بفعل الصواب
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22
8 - aitali الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:16
ولينا من كثر مشاهده المسلسلات العفنة وقلة الوعى نشاهد ونسمع من الهول مالا يرضي
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21
9 - مراد الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:18
القوانين المتساهلة والتي تطبق هي من تشجع على الإغتصاب.
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8
10 - هاااني الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:19
يجب إعادة النظر في الكثير من الأشياء ببلانا بدءا بالمنظومة القضائية و ليس انتهاء بشروط و عقلية المتزوجين و المقبلين على الزواج. الفوضى تعم البلاد و لازلنا نتخبط في أمور شتى حتى كثرت الأمراض التي كنا البارحة فقط نقول أنها لن تغزو مجتمعنا لأنه مسلم. الحصيلة ثقيلة جدا و تقويم ما اعوج من سلوكات يبدو معركة لن نكسبها أبدا. الإعدام في حالات كهذه أصبح ضروريا ولكن مداومة رجال الأمن على حراسة كل شاب (و شابة) أمر يستحيل حدوثه.
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5
11 - بن ناصر الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:19
أكرر للآذان الصماء إقحام مادة الإخصاء الكميائي لنفي التستسترون من جسم لمن لاحياة تنادي لهم امام الكاميرات من داخل السجون لكي يكونوا عبرة لمن لا يعتبر ثم الأعمال الشاقة حتى الموت ولا رأفة ولا عفو...ثلاث او اربع جرائم متشابهة في يومين والخفي يعلمه الله
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3
12 - مغربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:20
عندما تشاهد المغاربة يعلقون على مواضيع تخص بلدان اخرى تظن للوهلة الاولى ان المغربي يتمتع بالكرامة و النخوة و الشهامة .
تجد المغربي يتهم الخليجي بالفساد الاخلاقي بينما المغربي اكثر فسادا منهم و يفعلون ما يستحي الشيطان ان يفعله .
تجد المغربي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل الملائكة يحدث و ينهى عن المنكر و يامر بالمعروف ، و في الاخير تجده اسوء خلقا من غيره .
لهذا عندما يكون لديك شعب منافق يستحيل ان تتقدم بل العكس الرجوع الى للوراء
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4
13 - hanan الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:20
يجب محاسبة الأم أيضا لأنها لم تحسن تربية ابنتها
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14
14 - hameza الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:21
من هدا منبر كنكول الحكومة أن يطبقة قانون لي هدا المجرمين في حق الضحايا غتصاب بي عقوبات الإعدام
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2
15 - سؤال .... الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:22
اريد من الحقيقيون او المدافعون عن إﻻجرام واﻻرهاب واﻻغتصاب ووو... نحن إلى أين نسير ؟! أليس اﻻعدام حﻻ للقضاء على الفساد والمفسدين والمجرمين !! وحياة لﻻبرياء ...
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3
16 - أبو يعقوب الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:23
يجب على الآباء أن تكون لهم رقابة على هواتف أطفالهم. وان يسألو عنهم في المدارس هل يحضرون الدروس أم لا.
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15
17 - العربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:25
لقد وقعت الضحية متأثرة بالتنويم المغناطيسي عن بعد .....
و ما اكثر ضحايا الانترنيت هذه الشبكة التي تقتحم البيوت المحصنة و تجرف في شباكها العديد من الأبرياء .
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2
18 - عابر الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:26
هذه نتائج عدم تلقي التربية الجنسية و التكتم عليها باعتبارها من الطابوهات!
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