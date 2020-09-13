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كُتّاب وآراء
التغرير وهتك عرض قاصر يسقطان عشرينيا بفاس
أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، في توقيف مشتبه في تورطه في التغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها بدون عنف.
وفي تفاصيل الواقعة، قالت المديرية العامة للأمن الوطن في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالح الشرطة بمدينة فاس تلقت، يوم السبت 12 شتنبر الجاري، بلاغا للبحث لفائدة العائلة تقدمت به والدة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، بعدما غادرت ابنتها مسكن الأسرة في ظروف مشكوك فيها.
الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، يقول البلاغ، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه المتورط في التغرير بالمختفية وتوقيفه، فضلا عن العثور على الفتاة القاصر برفقته بمنزله الكائن بحي سيدي بوجيدة بمدينة فاس.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 20 سنة، قام بالتغرير بالفتاة القاصر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنيت، قبل أن يحدد معها موعدا يوم السبت، وتتجه برفقته إلى منزله ويقوم بهتك عرضها بدون عنف.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
تجد المغربي يتهم الخليجي بالفساد الاخلاقي بينما المغربي اكثر فسادا منهم و يفعلون ما يستحي الشيطان ان يفعله .
تجد المغربي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي مثل الملائكة يحدث و ينهى عن المنكر و يامر بالمعروف ، و في الاخير تجده اسوء خلقا من غيره .
لهذا عندما يكون لديك شعب منافق يستحيل ان تتقدم بل العكس الرجوع الى للوراء
و ما اكثر ضحايا الانترنيت هذه الشبكة التي تقتحم البيوت المحصنة و تجرف في شباكها العديد من الأبرياء .