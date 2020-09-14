قاتل الطفل عدنان يمثل أمام الوكيل العام بطنجة‎

هسبريس من الرباط

تم، صباح اليوم الإثنين، تقديم المشتبه فيه الرئيسي في قضية قتل وهتك عرض الطفل عدنان بوشوف أمام الوكيل العام للملك بطنجة.

كما تم في السياق نفسه تقديم ثلاثة من المشتبه فيهم من أجل تهمة عدم التبليغ.

وكانت عناصر الأمن بطنجة تمكنت، ليلة السبت، من توقيف الجاني، رفقة ثلاثة أشخاص يقيمون معه، لعدم التبليغ والتستر على الجريمة.