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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطا في هتك عرض قاصر بآسفي

الأمن يوقف متورطا في هتك عرض قاصر بآسفي

الأمن يوقف متورطا في هتك عرض قاصر بآسفي
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:41

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، الأحد، شخصا في الثلاثين من عمره يشتبه في تورُّطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها بدون عنف.

ووفق المعطيات الأولية للبحث فإن تغيب الفتاة القاصر، البالغة من العمر 14 سنة، عن بيت العائلة منذ يوم الجمعة 11 شتنبر الجاري مرّ دون أن يتم تقديم أي بلاغ لدى مصالح الشرطة بهذا الخصوص، قبل أن يبادر والدها إلى إشعار مصالح الشرطة بعد أن عثر عليها بإحدى الحدائق العامة.

الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية أظهرت أن الضحية غادرت منزل أسرتها قبل أن يستدرجها شخصان عمدا إلى التغرير بها وتعريضها لهتك العرض بدون عنف بمنزل أحدهما بحي "زين العابدين" بمدينة آسفي، حيث مكنت إجراءات البحث من تحديد هويتهما بشكل كامل وتوقيف أحدهما مساء يوم التبليغ.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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1 - أبو المهدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:57
طنجة فاس اسفي ما هذا؟ الأحكام المخففة جدا. وغيرها.
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