مخدرات وأسلحة بيضاء توقف 5 أشخاص بمكناس

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية مع مقطع فيديو يوثق لقيادة سيارة نفعية "Pick Up" بشكل خطير بأحد شوارع منطقة برج مولاي عمر بمدينة مكناس، وعلى متنها مجموعة من الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء، قبل أن توضح الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بنزاع بين مجموعتين من الأشخاص على خلفية تورطهم في قضايا الاتجار في المخدرات.

وأضاف البلاغ أن العمليات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مجموعة من المتورطين في هذه الواقعة وتوقيف خمسة من بينهم، جميعهم من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وضبطت بحوزة بعضهم كميات من المخدرات فضلا عن حجز سيارة خفيفة استعملت في ارتكاب جزء من الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بهذا المقطع.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الجرائم.