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كُتّاب وآراء
"كبسولات الشيرا" تورّط 3 بحّارة بمدينة أصيلة
تمكنت عناصر من الدرك البحري بأصيلة، ليل الأحد، من حجز قارب صيد خشبي وإيقاف ثلاثة أشخاص، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بـشخص حاول تهريب "الشيرا" عبر ميناء أصيلة.
وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أنه بعدما أوقفت عناصر من مفوضية الشرطة بأصيلة مياوما بحريا متلبسا بحيازة 1615 كبسولة من "الشيرا"، كان يعتزم تهريبها عبر أحد قوارب الصيد، أمرت النيابة العامة مصالح الدرك البحري بمتابعة القارب الذي كان سيتسلم تلك الكمية من المخدرات.
وأضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد انتشار خبر إيقاف الشخص المتلبس بالمخدرات، خرج أصدقاؤه في رحلة صيد لتوهيم مصالح الأمن؛ وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى اعتراض قارب الصيد الخشبي وهو يهم بالرجوع إلى ميناء أصيلة، وإيقاف 3 أشخاص كانوا على متنه.
وحجزت عناصر الدرك، تضيف مصادر هسبريس، مجموعة من وسائل الاتصال والإبحار على متن القارب، قبل أن يتمّ تسليم الموقوفين والمحجوزات إلى عناصر الشرطة القضائية بأصيلة، من أجل استكمال إجراءات التحقيق بهدف الوصول إلى جميع المتورطين المفترضين في القضية.