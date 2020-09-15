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الرئيسية | حوادث | المخدرات والتهديد بالسلاح يوقفان شابا بالناظور

المخدرات والتهديد بالسلاح يوقفان شابا بالناظور

المخدرات والتهديد بالسلاح يوقفان شابا بالناظور
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 03:23

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور تمكنت، زوال الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الشرطة بمدينة الناظور من طرف ضحيتين يتهمان المشتبه فيه بتعريضهما للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، على إثر خلاف بينهم بسبب سوء الجوار بحي "تاويمة" بمدينة الناظور.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز بندقية للصيد و32 خرطوشة وتسعة أسلحة بيضاء، وكمية من الأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي" وقناع لحجب المعطيات التشخيصية وشعر مستعار، علاوة على أحد عشر هاتفا محمولا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وورد ضمن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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