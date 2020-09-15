24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة
- مخدرات وأسلحة بيضاء توقف 5 أشخاص بمكناس
- بنت الميداح .. "لؤلؤة الصّحراء" في "بيت الثّقافة"
- "كبسولات الشيرا" تورّط 3 بحّارة بمدينة أصيلة
- علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة
حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)
"مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)
الانخراط في "انتخابات رئاسية غير نزيهة" يثير مخاوف الأمريكيين (5.00)
هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)
- هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ - (142)
- الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان" - (98)
- المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً - (94)
- مبروكي يقترحُ تشجيع التّربية الجنسية لتفادي "اغتصاب" الأطفال - (87)
- دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المخدرات والتهديد بالسلاح يوقفان شابا بالناظور
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور تمكنت، زوال الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الشرطة بمدينة الناظور من طرف ضحيتين يتهمان المشتبه فيه بتعريضهما للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، على إثر خلاف بينهم بسبب سوء الجوار بحي "تاويمة" بمدينة الناظور.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز بندقية للصيد و32 خرطوشة وتسعة أسلحة بيضاء، وكمية من الأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي" وقناع لحجب المعطيات التشخيصية وشعر مستعار، علاوة على أحد عشر هاتفا محمولا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وورد ضمن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.