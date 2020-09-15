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الرئيسية | حوادث | فيديو يورط خمسة أشخاص ضمن جرائم في مكناس

فيديو يورط خمسة أشخاص ضمن جرائم في مكناس

فيديو يورط خمسة أشخاص ضمن جرائم في مكناس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 10:30

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية مع مقطع فيديو يوثق لقيادة سيارة نفعية "بيكوب" بشكل خطير بأحد شوارع منطقة برج مولاي عمر بمدينة مكناس، وعلى متنها مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، وذلك قبل أن توضح الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بنزاع بين مجموعتين من الأشخاص على خلفية تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات.

وقد أسفرت العمليات الأمنية عن تحديد هوية مجموعة من المتورطين في هذه الواقعة وتوقيف خمسة من بينهم، جميعهم من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وضبطت بحوزة بعضهم كميات من المخدرات، فضلا عن حجز سيارة خفيفة استعملت في ارتكاب جزء من الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بهذا المقطع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الجرائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - YASSINE الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 10:43
جميعهم من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ماذا يعني ذلك الناس غد اضربو شهرين ولا ثلاثة و السلام عليكم اخرجو من السجن توم و جيري او صاف
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2 - عبدالله الوجدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 10:46
وقد تم الإفراج عنهم بعفو ملكي.يُتبع
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3 - loutfi الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 10:46
متل هاد الوحوش خاص في حقهم الأعمال الشاقة
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4 - سعيد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 10:58
الشرطة المغربية تكافح الجرائم بكل أنواعها تحية وتقدير لرجال الشرطة المغربية نتمنى من الدرك الملكي أن يقوم بنفس الفعل في البوادي والقرى لأن المواطن المغربي في البادية لم يعد يحس بالأمن والأمان نظرا لانعدام الأمن فيها
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