الدرك يضبط سيارة محملة بـ"الشيرا" ضواحي تاونات

هسبريس من فاس

أحالت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بني وليد بتاونات، صباح الثلاثاء، في حالة اعتقال، ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، على أنظار وكيل الملك بابتدائية تاونات، للاشتباه في تورطهم في حيازة المخدرات والاتجار فيها.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي المقام قرب قنطرة أسكار على طريق الوحدة أوقفت، مساء الأحد المنصرم، الأشخاص الثلاثة المعنيين، حين كانوا على متن سيارة رباعية الدفع من الطراز الجديد، يقودها أحدهم، مبرزة أن عملية إخضاع عربتهم للتفتيش أسفرت عن ضبط نحو 90 كيلوغراما من مخدر "الشيرا".

وأوضحت المصادر ذاتها أن السيارة المذكورة، التي صادرتها مصالح الدرك الملكي، كانت قادمة من منطقة إكاوين ضواحي كتامة ومتوجهة نحو مدينة فاس، مشيرة إلى أن الشحنة المحجوزة من "الشيرا" أحيلت على مصالح الجمارك بمدينة فاس للاختصاص.