24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
- مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات
- أمن فاس يتصدى لترويج الشيشة في المقاهي
- المخدرات والتهديد بالسلاح يوقفان شابا بالناظور
- قانون محاربة العنف ضد المغربيات يُتمُّ سنتين دون إرضاء الجمعيات
السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)
حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)
- "موظّفو التّربية" يفاجئون أمزازي بإضراب وطني للمطالبة بالترقية - (142)
- الكحل: الاستراتيجية التركية الإيرانية تفكّك المجتمعات وتنهب الثروات - (110)
- عصيد وإعدام المغتصبين - (107)
- هل تبدد جريمة "اغتصاب عدنان" خوف المغاربة من التربية الجنسية؟ - (96)
- الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها الثلاثاء - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يضبط سيارة محملة بـ"الشيرا" ضواحي تاونات
أحالت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بني وليد بتاونات، صباح الثلاثاء، في حالة اعتقال، ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، على أنظار وكيل الملك بابتدائية تاونات، للاشتباه في تورطهم في حيازة المخدرات والاتجار فيها.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي المقام قرب قنطرة أسكار على طريق الوحدة أوقفت، مساء الأحد المنصرم، الأشخاص الثلاثة المعنيين، حين كانوا على متن سيارة رباعية الدفع من الطراز الجديد، يقودها أحدهم، مبرزة أن عملية إخضاع عربتهم للتفتيش أسفرت عن ضبط نحو 90 كيلوغراما من مخدر "الشيرا".
وأوضحت المصادر ذاتها أن السيارة المذكورة، التي صادرتها مصالح الدرك الملكي، كانت قادمة من منطقة إكاوين ضواحي كتامة ومتوجهة نحو مدينة فاس، مشيرة إلى أن الشحنة المحجوزة من "الشيرا" أحيلت على مصالح الجمارك بمدينة فاس للاختصاص.