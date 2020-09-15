24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)

  2. تكاليف المقاصة تنخفض بـ5 ملايير درهم في غشت (5.00)

  3. فيروس الفقر (5.00)

  4. حافلات المسافرين تواصل خرق دفتر التحملات المنظم للنقل الطرقي‬ (5.00)

  5. حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | عميد شرطة يشهر سلاحه لتوقيف جانحين بطنجة

عميد شرطة يشهر سلاحه لتوقيف جانحين بطنجة

عميد شرطة يشهر سلاحه لتوقيف جانحين بطنجة
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:05

اضطر عميد شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، خلال تدخل أمني، لتوقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 24 و43 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، كان أحدهم في حالة تخدير متقدمة، عقب تعريضهم عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن قاعة القيادة والتنسيق بمدينة طنجة توصلت بإشعار حول تبادل للعنف بين مجموعة من الأشخاص، بالشارع العام بحي مسنانة؛ ما استدعى إيفاد دورية للشرطة القضائية لتوقيفهم.

وأضاف البلاغ ذاته أن عميد الشرطة، رئيس الفرقة التي باشرت هذه العملية الأمنية، اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لدرء الخطر الناجم عن قيام أربعة أشخاص بمقاومة عناصر الشرطة باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، "قبل أن يتم توقيف ثلاثة أشقاء من بينهم، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في هذا الاعتداء".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - NAJ الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:15
مانعرف فين غاديين بهادشي...مابقى ضمير مابقات انسانية ما بقى حد يخاف الله ...رجعنا عايشين فالخوف و الرعب هالي تغتاصب هالي تقتل .....بزاف هادشي ...الله يرحمنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - وجهت نظر الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:15
راه ليوما فالصباح كانو واحد تلاتة راكبين موطو واحد بتلاتة وكيدورو فالراموان بالاتجاه المعاكس وكيعرقلو السير بالضبط رامبوان كسطيا طنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - ابو انس الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:16
لا لا هادشي بزاف شنو واقع عندنا بغينا شي مختص او خبير يشرح لينا هادشي اللي كيوقع فالمغرب ما بقينا فاهمين والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - سطاتي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:18
لماذا إشهار السلاح لتحييد خطر المجرمين ولنا في الشرطة الأمريكية خير مثال؛ فهم يطلقون النار على كل من يتحرك. وهكذا ينقص ببساطة عدد الخارجين عن القانون. لأنه لا مكان لهم في المجتمع. تقاد ولا خوي البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.