24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)

  2. قراءة في مسيرة رجال الأعمال نحو الحُكم (5.00)

  3. تكاليف المقاصة تنخفض بـ5 ملايير درهم في غشت (5.00)

  4. فيروس الفقر (5.00)

  5. حافلات المسافرين تواصل خرق دفتر التحملات المنظم للنقل الطرقي‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شاب عشريني هائج يبث الفوضى في شوارع فاس

شاب عشريني هائج يبث الفوضى في شوارع فاس

شاب عشريني هائج يبث الفوضى في شوارع فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:30

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس، فإن المشتبه فيه أحدث الفوضى بالشارع العام وهدّد سلامة الأشخاص والممتلكات بواسطة السلاح الأبيض؛ ما استدعى تدخل دورية للشرطة لتوقيفه، مبرزة أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السكين، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لدرء الخطر الناجم عنه، قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف الشخص المعني بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح مصدر هسبريس أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:36
لا شك انه من دوي السوابق من ( المعاودين)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مرور الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:46
هذا الشاب هو ضحية أقراص مهلوسة وضحية لرفقاء السوء فليحذر كل منا صديقه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:48
يجب إيجاد حل طارئ لمشكل الأمن في جهة مكناس فاس، القضية غادية و كاتكفس ولينا نخافوا بالنهار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - التدلاوي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:50
بعد ان كانت فاس تعرف بالعاصمة العلمية، اصبحت الان عاصمة الإجرام بكل المقاييس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.