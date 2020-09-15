شاب عشريني هائج يبث الفوضى في شوارع فاس

رشيد الكويرتي من فاس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس، فإن المشتبه فيه أحدث الفوضى بالشارع العام وهدّد سلامة الأشخاص والممتلكات بواسطة السلاح الأبيض؛ ما استدعى تدخل دورية للشرطة لتوقيفه، مبرزة أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السكين، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لدرء الخطر الناجم عنه، قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف الشخص المعني بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح مصدر هسبريس أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.