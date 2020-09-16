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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطا في "هتك عرض" ابنته القاصر
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، مساء الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض ابنته القاصر.
وكانت مصالح الشرطة بالمدينة قد توصلت، مساء الاثنين، بشكاية تقدمت بها فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، والتي تتهم فيها والدها بتعريضها لاعتداءات جنسية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه مساء اليوم نفسه.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.