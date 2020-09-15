هتك عرض طفل يتسبب في إيقاف قاصر بأزيلال

حميد رزقي

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة أزيلال، الاثنين، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض طفل قاصر بالعنف.

وكان المشتبه فيه قد عرّض ابن خالته، البالغ من العمر أربع سنوات، لاعتداء جنسي باستعمال العنف، بعدما استغل غياب والدة الطفل الضحية عن المنزل، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية توصل مصالح الشرطة بشكاية في الموضوع عن توقيف المعني بالأمر.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.