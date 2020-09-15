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الرئيسية | حوادث | هتك عرض طفل يتسبب في إيقاف قاصر بأزيلال

هتك عرض طفل يتسبب في إيقاف قاصر بأزيلال

هتك عرض طفل يتسبب في إيقاف قاصر بأزيلال
حميد رزقي
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:05

تمكنت عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة أزيلال، الاثنين، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض طفل قاصر بالعنف.

وكان المشتبه فيه قد عرّض ابن خالته، البالغ من العمر أربع سنوات، لاعتداء جنسي باستعمال العنف، بعدما استغل غياب والدة الطفل الضحية عن المنزل، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية توصل مصالح الشرطة بشكاية في الموضوع عن توقيف المعني بالأمر.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونس أوسلو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:12
لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله
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5
2 - خولة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:13
اوا مزال تسمع هانتيجة عدم حجب القنوات الاباحية وولد وطلق للزنقة تربي هاذ الجيل لا قراية لا تربية لا حشمة لا خوف الله يلطف بينا وصافي
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7
3 - باصطوف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:15
الحكاية لن تتوقف لان المجتمع المغربي ولا منحل خلوقيا ودينيا و زيد على ذالك القانون متسهل مع هدو بزاف
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8
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