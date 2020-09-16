سلطة تونفيت تلقي القبض على مغتصب سيدة

هسبريس من ميدلت

تمكنت السلطة المحلية بقيادة تونفيت، التابعة إداريا لإقليم ميدلت، صباح الثلاثاء، من توقيف شخص ذي سوابق قضائية، كان مبحوثا عنه من طرف الدرك الملكي بإقليم بني ملال، لتورطه في اغتصاب سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر أمنية مسؤولة، فإن المشتبه فيه، المنحدر من مدينة تنغير، كان مبحوثا عنه من طرف سلطات إقليمي ميدلت وبني ملال، قبل أن يتم القبض عليه من طرف قائد قيادة تونفيت وأعوان السلطة بمنطقة تقجوين، بعد مطاردته لوقت طويل.

وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المشتبه فيه الموقوف هاجم إحدى السيدات بمنطقة أغبالة ايت سخمان إقليم بني ملال، قبل أن يقوم باغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض مستغلا غياب زوجها.

وتم تسليم الموقوف من طرف السلطات المحلية بإقليم ميدلت إلى مصالح الدرك الملكي بإقليم بني ملال، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لتعميق البحث ومواجهته بالأدلة المتوفرة وسوابقه القضائية في قضايا الاغتصاب.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر أمنية مسؤولة، فإن المشتبه فيه الموقوف قضى في وقت سابق عقوبة سجنية لمدة خمس سنوات لتورطه في اغتصابه طفل بإقليم تنغير، وله عدة ضحايا في قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.