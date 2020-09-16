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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار شابة شنقا في ضواحي وزان

الغموض يلف انتحار شابة شنقا في ضواحي وزان

الغموض يلف انتحار شابة شنقا في ضواحي وزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 01:09

عثر على جثة شابة معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها وموصول إلى شجرة، الثلاثاء، بدوار املو التابع لجماعة عين بيضاء في إقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

واستنادا إلى مصادر هسبريس من عين المكان، فإن الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، أقدمت على إنهاء حياتها في ظروف غامضة ما تزال موضوع تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي.

ونُقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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