24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/09/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة
- فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
- مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات
- تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة
- شباش تنبه الأباء
السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)
حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)
- "موظّفو التّربية" يفاجئون أمزازي بإضراب وطني للمطالبة بالترقية - (139)
- الكحل: الاستراتيجية التركية الإيرانية تفكّك المجتمعات وتنهب الثروات - (110)
- عصيد وإعدام المغتصبين - (105)
- هل تبدد جريمة "اغتصاب عدنان" خوف المغاربة من التربية الجنسية؟ - (96)
- الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها الثلاثاء - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حريق شقة سكنية في طنجة يخلّف مصرع طفل
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:12
لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه، الثلاثاء، في حريق شب بشقة سكنية في منطقة بني مكادة بمدينة طنجة.
ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن ألسنة اللهب اندلعت داخل الشقة أثناء تواجد والدي الطفل خارجا، ما تسبب في مصرعه.
المصادر ذاتها أفادت بأن والد الطفل كان في العمل ووالدته خرجت للتسوق وتركته وحيدا في الشقة، مضيفة أن عناصر الوقاية المدنية حلت بمكان الحادث فور إخطارها به، وتمكنت من إخماد النيران، غير أن الطفل كان قد لقي حتفه.
وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، فيما باشرت مصالح الأمن بحثا في ظروف الحريق وملابساته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - عمر الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:39
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل مثواه الجنة
2 - ناس د ون ضمير الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:44
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السيدة غاديا تقدى على خاطرها ومخليا الدري عندو خمس سنوات لوحده في المنزل ...حسبي الله ونعم الوكيل
السيدة غاديا تقدى على خاطرها ومخليا الدري عندو خمس سنوات لوحده في المنزل ...حسبي الله ونعم الوكيل
3 - ملاحظ الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:49
باشي لحمقا هاذي, الأم تخرج للتسوق وتخالي طفل في الخامسة من عمره وحده داخل الشقة. اللهم ارحمه وصبر أهله. إن لله وان إليه راجعون
4 - richi الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:57
ونعم الام الحنونة .لاحول ولا قوة الا بالله انه التهور من طرف الزوجة.
5 - كريم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:57
هاد بني مكادة بحال اليمن. كل نهار مشاكل الله احفظ. اغلب الناس لا يفضلون السكن هناك
6 - ملاحظ الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:01
"طفل في الخامسة من عمره" + "والدته خرجت للتسوق وتركته وحيدا في الشقة" = السجن للوالدة بتهمة القتل غير العمد مع فتح تحقيق للكشف عن ما إذا كان هناك دافع وراء ترك الطفل وحيدا بغرض إلحاق الأذى به عن عمد، و في هذه الحالة تتحول التهمة إلى القتل العمد مع تطبيق حكم الإعدام في حق الوالدة.
7 - rachida الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:06
ماذا يجري للاطفال في هذه الأيام الأخيرة.لا حول ولا قوة إلا بالله.الذنب تتحمله والدته.هل هناك من يترك أطفاله في هذا السن في المنزل وحدهم والكل يعلم أن الأطفال لم ينضجوا بعد في هذا السن ويمكن أن يفعلوا أشياء لا تخطر على بال.ألهذه الدرجه هو ثقيل عليها حتى لا ترافقه معها إلى السوق.أنا أبنائي لا أستطع أن أتركهم وحدهم حتى في سن التاسعة فمابلك في هذا السن.رحمة الله عليه وأدخله فسيح جناته.المسكين إنتهت حياته قبل أن حتى أن يبدأها.هذا درس للآباء المستهترين حتى لا يتركوا بعد ذلك أولادهم وحدهم في المنزل في هذا السن.ان لله وان اليه راجعون
8 - نعيمة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:06
وا علاش ماتديهش معاها أعباد الله. علاااااش؟ وا ماتجينيش على بالي نمشي نتسخر و نخلي ولد 5 سنين... الله يصبرهوم، صعيبة بزاااف
9 - Me again الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:14
لو كانت الام مريضة و الطفل عمره 11 سنة لسخرته ليتسوق و يحتجزه بدوفيلي لاغتصابه او مشرمل لسرقته!
بل بعضهم يسخرونهم عند الجيران و الى الدكان و البعض يسعون بهم في الشوارع و يشغلونهم في اشغال شاقة و يصطحبونهم الى المقاهي و السوبيرمارشيات ليتعلموا الاستهلاك فقط، بل بعضهم يشجعونهم على السرقة في الاسواق و يعلمونهم الكذب و الغش!
الامهات و الآباء يتحولون مع اطفالهم وسط الليل بل حتى الصباح فقط لانهم ينامون صباحا و يفرضون على اطفالهم السهر معهم الى يتعود الاطفال على السهر و لا يعلمون الفرق بين الليل و النهار بسبب ضوء الكهرباء!
و جعلنا الليل لباسا و النهار معاشا!
و الاغلبية الساحقة تتكلم عن الاعدام الذي هو موجود في القانون و لا يهتمون بالاخلاق و المعاملات و السلوكات الحسنة! لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا انفسهم!
رحمة الله على الفقيد البريء!
بل بعضهم يسخرونهم عند الجيران و الى الدكان و البعض يسعون بهم في الشوارع و يشغلونهم في اشغال شاقة و يصطحبونهم الى المقاهي و السوبيرمارشيات ليتعلموا الاستهلاك فقط، بل بعضهم يشجعونهم على السرقة في الاسواق و يعلمونهم الكذب و الغش!
الامهات و الآباء يتحولون مع اطفالهم وسط الليل بل حتى الصباح فقط لانهم ينامون صباحا و يفرضون على اطفالهم السهر معهم الى يتعود الاطفال على السهر و لا يعلمون الفرق بين الليل و النهار بسبب ضوء الكهرباء!
و جعلنا الليل لباسا و النهار معاشا!
و الاغلبية الساحقة تتكلم عن الاعدام الذي هو موجود في القانون و لا يهتمون بالاخلاق و المعاملات و السلوكات الحسنة! لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا انفسهم!
رحمة الله على الفقيد البريء!
10 - mohammed الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:21
الأم مابغاتش تخرج ولدها خافت عليه على قبل كورونا،وبنادم كيطالب بعقاب الأم
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10