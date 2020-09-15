حريق شقة سكنية في طنجة يخلّف مصرع طفل

هسبريس من طنجة

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه، الثلاثاء، في حريق شب بشقة سكنية في منطقة بني مكادة بمدينة طنجة.

ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن ألسنة اللهب اندلعت داخل الشقة أثناء تواجد والدي الطفل خارجا، ما تسبب في مصرعه.

المصادر ذاتها أفادت بأن والد الطفل كان في العمل ووالدته خرجت للتسوق وتركته وحيدا في الشقة، مضيفة أن عناصر الوقاية المدنية حلت بمكان الحادث فور إخطارها به، وتمكنت من إخماد النيران، غير أن الطفل كان قد لقي حتفه.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، فيما باشرت مصالح الأمن بحثا في ظروف الحريق وملابساته.