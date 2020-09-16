معلومات "ديستي" تفكك عصابة إجرامية في الناظور

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والتهريب الدولي للسيارات المسروقة والتزوير واستعماله.

وجرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة سلوان، وفق بلاغ توصلت به هسبريس من المديرية العامة للأمن الوطني، لكونه يشكل موضوع سبع مذكرات بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، بكل من مدن الناظور والرباط والعيون وأكادير وسلوان، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر ذاته أوضح أن إجراءات التفتيش، المنجزة بمنزلي المعني بالأمر بكل من سلوان ومنطقة "ابن الطيب"، أسفرت عن حجز سيارتين و15 لوحة ترقيم أجنبية ووطنية مزورة، علاوة على خمس ورقات رمادية لسيارات في اسم الغير، ومبلغ مالي قدره 159.400 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني.