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كُتّاب وآراء
التهريب يستنفر عناصر الجمارك في مدينة أكادير
أحبطت الوحدة المتنقلة للجمارك بأكاديرعملية تهريب كمية كبيرة من السجائر، إضافة إلى كمية من مادة "المعسل" المستعملة في تدخين "الشيشا"، إذ تم حجز 188 ألف سيجارة و120 كيلوغراما من "المعسل".
عناصر الفرقة المتنقلة تمكنت من إحباط هذه المحاولة على مقربة من مدخل مدينة أكادير؛ وذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم 11، بعد أن لجأت الجهة الواقفة وراء محاولة التهريب إلى استعمال سيارة خفيفة في ملكية وكالة لكراء السيارات.
وتم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة، للعمل على الإحاطة بظروف وملابسات هذه العملية.