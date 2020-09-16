إيقاف مروّجيْن للمخدرات والمؤثرات العقلية‎ بالبيضاء

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة عن حجز 4200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائيا، وفق البلاغ ذاته، أنهما يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي طنجة وأكادير، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة والتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و52 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخصيْن المعنيين.