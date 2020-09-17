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الرئيسية | حوادث | جثة مجهولة الهوية تستنفر الأمن بمدينة سطات

جثة مجهولة الهوية تستنفر الأمن بمدينة سطات

جثة مجهولة الهوية تستنفر الأمن بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 17 شتنبر 2020 - 00:33

استنفرت الدائرة الأولى للأمن بسطات، الأربعاء، عناصرها، بعد العثور على جثة شاب مجهولة الهوية، معلّقة بحبل إلى غصن شجرة بمحيط مؤسسة تعليمية شرق مدينة سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الحادث استدعى حضور عناصر الضابطة القضائية وأفراد الشرطة العلمية والتقنية وممثل كل من السلطة المحلية والمكتب الصحي البلدي، وقاموا بمعاينة جثة الشاب الهالك، حسب الاختصاص، دون العثور على وثائق تعريفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالك العشريني نُقلت نحو مستودع الأموات، قصد التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وموازاة مع ذلك رفعت عناصر الشرطة العلمية والتقنية بصمات الهالك قصد تحديد هويته.

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