إتلاف أزيد من 32 ألف قنينة خمر "مغشوشة"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أتلفت مصالح الأمن بمراكش، الأربعاء، المشروبات الكحولية المغشوشة والمهربة، التي تم حجزها نهاية الأسبوع الماضي بعدد من مستودعات الخمور والمطاعم المصنفة بالمدينة الحمراء.

وخلال عملية الإتلاف التي جرت بالمجال الترابي لدوار بوخريص بجماعة حربيل بتنسيق مع مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم طمر أزيد من 32 ألف قنينة مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمساعدة عناصر من الشرطة القضائية لمراكش وبتنسيق مع مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تمكنت من حجز هذه الكمية من المشروبات الكحولية المغشوشة والمهربة، خلال قيامها بمهامها الرقابية.

وحجزت هذه المصالح، خلال عملية المراقبة، 29.075 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، فضلا عن حجز عدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.