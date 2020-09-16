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الرئيسية | حوادث | إتلاف أزيد من 32 ألف قنينة خمر "مغشوشة"

إتلاف أزيد من 32 ألف قنينة خمر "مغشوشة"

إتلاف أزيد من 32 ألف قنينة خمر "مغشوشة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:15

أتلفت مصالح الأمن بمراكش، الأربعاء، المشروبات الكحولية المغشوشة والمهربة، التي تم حجزها نهاية الأسبوع الماضي بعدد من مستودعات الخمور والمطاعم المصنفة بالمدينة الحمراء.

وخلال عملية الإتلاف التي جرت بالمجال الترابي لدوار بوخريص بجماعة حربيل بتنسيق مع مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم طمر أزيد من 32 ألف قنينة مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمساعدة عناصر من الشرطة القضائية لمراكش وبتنسيق مع مصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تمكنت من حجز هذه الكمية من المشروبات الكحولية المغشوشة والمهربة، خلال قيامها بمهامها الرقابية.

وحجزت هذه المصالح، خلال عملية المراقبة، 29.075 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، فضلا عن حجز عدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - النقد الذاتي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:22
الدولة تخاف على صحة المخمرين ولا تخاف على الطبقة الكادحة من تلك الوجبات السريعة التي يتناولونها في الشارع وأمام المعامل والمصانع
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14
2 - أدربال الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:29
المُلاحظ هو أن شروط الحفاظ على البيئة لم تؤخد بعين الاعتبار ؟
هده جريمة بيئية
أين التدوير
اين شعارات الحفاظ على البيئة
المغرب الاخضر إلخ
أين المعاهدات الدولية ؟
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10
3 - Hhhh الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:30
زعما كون مكانتش مغشوشة!!!!!!!!!!!
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5
4 - nour الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:32
بغيت غ نعرف. واش حتى الخمر فيه المغشوش. زعما فاتت الصلاحية ديالو ولا العناب غير جيد. ياك هدي غير ام الخبائث، لاش نصدعو راسنا واش جيد ولا مغشوش.
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5 - ندم الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:39
الحمد لله انهم اتلفوا قنينات الخمر المغشوشة والتي ليس عليها ختم الجمارك

الله يرحمنا ويرد بنا
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6 - ZakariaJ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:40
المحتوى كان بالإمكان إتلافه ، أما الزجاج و الصنادق كان ممكن إستغلالها، بإعادة تحويلها الى مواد أولية عوض ثلويت البيئة.
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