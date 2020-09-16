"البحرية الملكية" توقف 186 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر خفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، من إيقاف 186 مرشحا للهجرة غير النظامية، بعرض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقد نُقل المهاجرون غير النظاميين المعنيين جميعا، وأغلبهم من دول جنوب الصحراء، إلى مختلف موانئ المملكة بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة على متن قوارب البحرية الملكية.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت البحرية الملكية من حجز زورق شراعي، ودراجتين ناريتين مائيتين (Jet-Ski)، وقارب من نوع "Go-fast"، كانت تستعمل في تهريب المخدرات بعرض المتوسط.

وقد أدت هذه العملية إلى إيقاف المهربين، وهم 3 إسبان ومغربيّان، إضافة إلى حجز طن من مادة الشيرا، حيث تم تسليم المحجوز والموقوفين إلى الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.