24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)

  4. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  5. الحق في الحياة.. لأي إنسان؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "البحرية الملكية" توقف 186 مرشحا للهجرة السرية

"البحرية الملكية" توقف 186 مرشحا للهجرة السرية

"البحرية الملكية" توقف 186 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:30

تمكنت عناصر خفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، من إيقاف 186 مرشحا للهجرة غير النظامية، بعرض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وقد نُقل المهاجرون غير النظاميين المعنيين جميعا، وأغلبهم من دول جنوب الصحراء، إلى مختلف موانئ المملكة بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة على متن قوارب البحرية الملكية.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت البحرية الملكية من حجز زورق شراعي، ودراجتين ناريتين مائيتين (Jet-Ski)، وقارب من نوع "Go-fast"، كانت تستعمل في تهريب المخدرات بعرض المتوسط.

وقد أدت هذه العملية إلى إيقاف المهربين، وهم 3 إسبان ومغربيّان، إضافة إلى حجز طن من مادة الشيرا، حيث تم تسليم المحجوز والموقوفين إلى الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.