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الرئيسية | حوادث | درك آيت اعميرة يحبط تهريب أفارقة نحو أوروبا‎

درك آيت اعميرة يحبط تهريب أفارقة نحو أوروبا‎

درك آيت اعميرة يحبط تهريب أفارقة نحو أوروبا‎
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 17 شتنبر 2020 - 01:04

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة، الأربعاء، شخصا، لضلوعه في قضية تتعلق بمحاولة تنظيم عملية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا انطلاقا من سواحل مدينة طان طان تستهدف أزيد من 20 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكانت المصالح الدركية قد حجزت قاربا مطاطيا ومعدات الإبحار داخل أحد المنازل في دوار "غزالة" بالجماعة الترابية آيت اعميرة، على إثر إخبارية توصلت بها العناصر الأمنية تفيد بوجود استعدادات لتنظيم هجرة غير نظامية لفائدة عدد من المواطنين الأفارقة.

وتحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي، ومن أجل استكمال الأبحاث والكشف عن جميع ملابسات وامتدادات القضية وكافة الضالعين المحتملين فيها، أحالت مصالح درك آيت اعميرة الموقوف على المركز القضائي للدرك، كما تم حجز سيارة نفعية ودراجة نارية.

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