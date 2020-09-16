24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)

  4. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  5. الحق في الحياة.. لأي إنسان؟ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | العثور على "قنينات مولوتوف" لزعيم خلية إرهابية داخل عمارة بتمارة

العثور على "قنينات مولوتوف" لزعيم خلية إرهابية داخل عمارة بتمارة

العثور على "قنينات مولوتوف" لزعيم خلية إرهابية داخل عمارة بتمارة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:15

عثرت السلطات الأمنية المغربية، مساء اليوم الأربعاء، على مواد مشبوهة جديدة تخص الخلية الإرهابية التي جرى يوم الخميس الماضي تفكيكها في عدة مدن مغربية.

وتدخلت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، على مستوى حي وادي الذهب في مدينة تمارة، حيث تم العثور في مستودع مهجور لإحدى العمارات السكنية على ست قنينات تحتوي على مواد حارقة كان ينوي أمير خلية "داعش" يلقب بـ"الهيش مول التريبورتور"، استعمالها للقيام بعمليات تفجيرية أو في مواجهة عناصر أمنية.

ووفق معطيات حصرية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فإن أمير الخلية عمد إلى إخفاء قنينات تحتوي على سوائل حارقة على شاكلة "مولوتوف" في مستودع سكني غير مستعمل وبدون "سانديك" حيث تقطن أخته، وبالضبط في عمارة الوقاقية الرقم 89.

وخبأ "عبد الرزاق.ع"، المعروف حركيا لدى باقي أفراد الخلية المفككة مؤخرا بلقب "الهيش مول التريبورتور"، هذه المواد المشبوهة داخل عربة "حوت بلادي" التي كان يجول بها بين أحياء الرباط وتمارة، إذ كانت جاهزة للاستعمال في أي وقت في حالة اكتشاف مخططه الإرهابي الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، قبل أن يحبطه الأمن المغربي.

وشوهدت زوجة أمير "خلية تمارة" رفقة العناصر الأمنية، وهو ما يعني أنها هي من دلت السلطات على هذا المستودع، أو ربما نتيجة اعتراف "عبد الرزاق.ع" بالمكان الذي كان يخبئ فيه المواد القابلة للتفجير.

وبعد التدخل الأمني الناجح المدعم بالشرطة العلمية والتقنية والسينو تقنية وعناصر مسرح الجريمة وفرقة الكشف عن المتفجرات، تم فتح عربة "حوت بلادي" وأخذ بصمات يدوية على "قنينات المولوتوف".

وأورد بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن إجراءات المسح والتفتيش مكنت من العثور داخل عربة التبريد المملوكة للمشتبه فيه عن حجز ستة قارورات زجاجية، تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب، ومدية كبيرة، علاوة على حاويتين من البلاستيك سعة إحداهما 20 لترا والثانية خمس لترات، تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوك فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية.

وقد تم جرد المواد المحجوزة في إطار هذه القضية، وأخذ عينات منها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية، كما تم الكشف عنها من طرف تقني رصد المتفجرات، قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

ووفق المعطيات التي كشفها "البسيج"، فإن أمير الخلية الإرهابية الذي جرى اعتقاله في مدينة تمارة، بائع سمك وله سوابق إجرامية وسجنية في سنتي 2004 و2006، ومعروف بتكوينه لعصابة إجرامية تنشط بالمنطقة سابقاً، قبل أن يتحول من عالم الإجرام إلى عالم التطرف والإرهاب.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أعلن سابقا عن تفكيك خلية إرهابية بمدن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفر عن توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن التحريات الأولى بينت أن الخلية الإرهابية كانت تستهدف شخصيات عمومية وعسكرية، ومقرات مصالح الأمن والدرك في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - stop الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:31
قنبلة المولوتوف هي من الأسلحة البسيطة التي تصنع منزلياً، ويتكون من زجاجة من الزجاج مملوءة بسائل سريع الأشتعال ثم سدادة من القماش، واستخدام هذا السلاح وصار شائعاً في النزاعات المدنية وأعمال الشغب والتخريب في المظاهرات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - mghr الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:33
هاد المسخوط كان ناوي يخرببها.الحمد على لطف الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
3 - سميرة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:34
إذن يجب أيضا اعتقال و متابعة زوجته، لها معلومات دقيقة لا يمكن أن تتوفر عليها إلا إذا كانت على علم مسبق بما كان يخطط زوجها و بالتالي فهي فرد من أفراد الخلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
4 - Bouallou khadija الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:35
اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وحصنه بحصنك الحصين من كل شر وسوء واحفظ جميع بلاد المسلمين وكل الدول الصديقة آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - ياسمين الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:36
ياك زوجته كانت كتقول ان زوجها ماداير والو وطيحو عليه الباطل دبا ولات هي اللي كتوريهوم داكشي فين مخبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
6 - حكاية الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:36
نعم لمحاربة الإرهاب لكن المفسدين كذالك يجب محاربتهم إذا كنا فعلا نحب وطننا كما ندعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - متقاعد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:37
الحمد لله على المغرب والحمذ لله برجال الأمن الوطني عبر جميع الثراب الوطني وبكل أطيافه والساهرين على أمننا من اعداء الوطن!!! اللهم احمنا من من بعظ اشرار الوطن أما الأعداء فنحن كفيلون بهم بجهد أبناءنا البررة!! شعارنا الخالد الله الوطن الملك ولا شعار غيره!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - ابو انس الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:37
اهذا كله كره وحقد على بلدك الذي تمشي على ارضه و تأكل من خيراته و الذي لم يبخل عليك بشيء في متناوله درست فيه دون مصاريف و تعالجت فيه دون تكاليف اهكذا يكون رد الجميل يا اسفاه ان لم تستحي من الله فافعل ما شئت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
9 - abdou الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:41
اللهم إجعل كيدهم في نحورهم وجنب بلدنا الفتن،اللهم إحفظ ملكنا وشعبنا من كل مكروه آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - نيشان الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:44
أقصى العقوبات .. و يجب التفكير في معاقبة كل من يدافع عن المجرمين بدعوى حقوق الإنسان .
سكتنا كثيرا عن الظلم و الارهاب النفسي و الجسدي .سكتنا كثيرا للفلاسفة و المدافعين عن الحريات على حساب كرامة و شرف و حقوق المواطنين .
سكت أهل الحق عن الباطل ، فظن أهل الباطل أنهم على حق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - متطرف سابق الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:48
التطرف نتاج شبه فكرية و عقد إجتماعية
و القضاء عليه يكون بأسلحة فكرية و إصلاحات إجتماعية.
أما ربورتجاتكم الهوليودية و تقاريركم البوليودية فلن تزيد الطين إلا بلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - خالذ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:48
كلما ازداد الاحتقان الشعبي وقرب انفجار الشعب للمطالبة بمحاسبة الفاسدين و استرداد حقوقه إلا و تم إخراج مثل هذه التمثيليات الرديئة الاخراج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
13 - temara الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:54
ودابا تخيلو معايا هاد المجرم لحاط هادشي تحت العمارة بلاما تخيل من الاحسن حيت غادي بقاو كون كون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
14 - محمد الزموري الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:01
له سوابق ويترأس عصابة إجرامية وسجن في 2004 ومرة أخرى في 2006 يعني مدة 14 سنة لو كانت مراقبته وتتبعه لوجدنا كم من جريمة اقترفها في حق الخلق في هذه المدة قبل أن يصبح إرهابيا متعطش للدماء.حفظ الله بلدنا من من هؤلاء الظلاميين وتحية خالصة لرجال الأمن على اليقظة والتدخل في الوقت المناسب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - غدا القاك الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:11
الهيش إسم دال على المشروع الإرهابي وشخصية صاحبه ، محبي الدماء والتخريب ولهذا يجب على المغاربة أن يكونوا جنبا الى جنب لتفادي مثل هذه المشاريع الهدامة ، كلنا من أجل مغرب موحد واحد ، وكلنا عين على المغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - الحموشي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:21
أتمنى أن يعطي السيد الحموشي أوامره للقبض على مجرمين، يرهبوننا بكلابهم وبيع الممنوعات وتربورتوراتهم وكلامهم النابي وخصوصا بالليل بأمل 1 زنقة 11 البرنوصي،نعيش فعلا مرهوبين من هؤلاء الإرهابيين، وأملنا كبير في رجال الأمن البواسل حتى نتمكن من النوم ليلا ويتمتع أبناؤنا وبناتنا بالأمن في طريقهم للدراسة والعمل. وشكرا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - ندى الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:27
الحمد لله هاحنا سالينا من الارهاب ،دعونا نعود الى عدنااااااااان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - Hamada الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:27
لو كان حقا القماش في عنق زجاجة ممتلئة لتبخر كاملا. هذا السيد ما يكون غير بائع للدوليو أو البنزين.
هذا إخراج سيئ والله أعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.