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الرئيسية | حوادث | الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة

الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة

الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:21

تمكنت كوكبة الدراجين، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، من إيقاف شخص كان على متن حافلة للنقل العمومي تربط بين مدينتي الحسيمة وبني ملال وبحوزته 20 صفيحة من الشيرا.

وذكرت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه جرى توقيفه في حاجز قضائي على مستوى مركز البرج بجماعة موحى أحمو الزياني، التابعة إداريا لإقليم خنيفرة.

وفي السياق ذاته، أضافت المصادر ذاتها أنه جرى توقيف شخصين كانا على متن سيارة خفيفة متنقلة من منطقة بوفكران نحو مولاي بوعزة وبحوزتهما 200 غرام من الكوكايين.

وقد وُضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث معهم في انتظار عرضهم على أنظار العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.

وتندرج هذه العملية، وفق ما أوردته مصادر هسبريس، في إطار الجهود التي يبذلها مركز التنسيق الإقليمي لتفعيل الإجراءات الاحترازية، خاصة في جانبها المتعلق بمراقبة السّدود القضائية لمنعِ توافد المواطنين القادمين من المدن "الموبوءة".

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