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الرئيسية | حوادث | سرقة مؤسسة صحية توقف شخصا بمدينة طنجة

سرقة مؤسسة صحية توقف شخصا بمدينة طنجة

سرقة مؤسسة صحية توقف شخصا بمدينة طنجة
هسبريس من طنجة
الخميس 17 شتنبر 2020 - 06:20

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة شخصا في حالة تخدير متقدمة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر وتعييب منشآت ذات منفعة عامة بشكل عرّض حياة المواطنين للخطر.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه فيه جرى توقيفه "على خلفية اقتحامه لمؤسسة صحية"، مضيفا أنه "سرق أغطية صوفية وأنابيب نحاسية خاصة بمضخات التزود بالأوكسجين للحالات التي تستوجب الخضوع للتنفس الاصطناعي بأحد أقسام المستشفى".

وأوضح البلاغ ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية "أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بحي ورياغل، بمدينة طنجة"، مشيرا إلى "استرجاع كافة المسروقات، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

وجرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.

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