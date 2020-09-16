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الرئيسية | حوادث | هكذا دلت زوجة أمير "خلية تمارة" الأمن على "مواد قابلة للانفجار"

هكذا دلت زوجة أمير "خلية تمارة" الأمن على "مواد قابلة للانفجار"

هكذا دلت زوجة أمير "خلية تمارة" الأمن على "مواد قابلة للانفجار"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:00

حوالي الساعة الخامسة مساء، انطلقت قوات خاصة من مقر الأمن الرئيسي في مدينة تمارة لكشف خيوط الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها الأسبوع الماضي في أربع مدن مغربية، بعد معلومات دقيقة وفرتها زوجة المشتبه فيه الرئيسي.

وقامت زوجة أمير "الخلية الإرهابية" بإرشاد ضباط الشرطة القضائية إلى مرأب عمارة سكنية موجودة بحي العبادي بمدينة تمارة، توجد بها شقة مملوكة لشقيقة المشتبه فيه الرئيسي الملقب بـ"الهيش مول التريبورتور" وهو بائع سمك، حيث جرى العثور داخل عربة لتبريد السمك مملوكة للشخص المعني على مواد يحتمل أن تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال.

وطوّق عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية و"الديستي"، بتنسيق مع تقنيي الكشف عن المتفجرات وخبراء مسرح الجريمة وعناصر الشرطة العلمية والتقنية، مساء اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، مرأب العمارة السكنية غير المستغل والمهجور نظرا لكون الإقامة لا تتوفر على "سانديك"، قبل أن تدلهم زوجته على المكان الذي كان يخبئ فيه زوجها مواده المشبوهة.

وحضرت زوجة زعيم "الخلية الإرهابية"، التي جرى تفكيكها في مدن تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة، عملية تطويق العمارة السكنية وإجراءات التفتيش، والتي أسفرت عن حجز عربة تحمل اسم "حوت بلاي"، وهي موصدة بشكل محكم؛ وهو ما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل الشروع في فتحها.

وبعد حوالي ساعتين من الزمن، أسفرت إجراءات المسح والتفتيش عن العثور داخل عربة التبريد المملوكة لزعيم الخلية، وهو صاحب سوابق إجرامية، عن حجز ست قارورات زجاجية، تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب، ومدية كبيرة، علاوة على حاويتين من البلاستيك سعة إحداهما 20 لترا والثانية خمسة لترات، تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوك فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن تكون "قنينات المولوتوف" معدة للاستعمال في حالة اكتشاف "المخطط الإرهابي"، الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، في مواجهة العناصر الأمنية.

وجرى جرد المواد المحجوزة داخل "عربة الحوت" وأخذ عينات منها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية، كما تم الكشف عنها من طرف تقني رصد المتفجرات، قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

وأشاد العديد من السكان القاطنين بحي العبادي بمدينة تمارة بتعاون زوجة أمير "الخلية الإرهابية" مع السلطات الأمنية المغربية، حيث صفق لها هؤلاء السكان بحرارة لحظة مغادرتها العمارة رفقة ضباط الشرطة القضائية وفرق الأمن الخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - خالد٦٧ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:13
البعض سيقول بانها مواد بسيطة و لكن عندما يتم استخدامها عبوات ناسفة ستقتل العشرات فهل تريدون بان تكون صواريخ حتى تثقوا
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21
2 - واقعي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:13
قلتم (يحتمل ......) ..إذن المتهم بريئ إلى أن تثبت ادانته ...و ليس من اللائق تسميوه ارهابي من دابا ...و حبد لو تفزتو شوية النقاب و الحجاب و مرة مرة بينو ناس بدون لحي ،،،الميساح مفهوم ،،،و مفهوم مزياااااااان ،،و الاسلام بريئ من هادشي ..و لو جندمتم العالم كله لضرب الاسلام فهو لن يضرب و لن يزعزع من مكانه ...اللهم احمي البلاد و العباد من كل مغتصب قاتل و كل من أراد به سوء و أذى
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-24
3 - Houssam الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:14
تحية لرجال الأمن الساهرين على استقرار البلد و الخزي و العار للداعشيين المتطرفين المغرر بهم .سيبقى المغرب شامخا برجالاته و نسائه يتصدى لكل من سولت له نفسه أن يتطاول على أمننا و استقرارنا و تسامحنا و انفتاحنا على كل الثقافات و الحظارات الإنسانية.
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25
4 - Mosi الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:17
فقط للمعلومة.
اللحية و القشابية و الطربوش الافغاني و البرقع الاسود....لا علاقة لها بالاسلام و لن يدخلن احد الجنة.
الجنة ايها الناس يدخلها العباد بأعمالهم وليس بهيئتهم ولا لباسهم.
متى يفهم بعض المتحجرين ان الدين يسر و ليس عسر...
متى يفهمون ان الله رحيم حليم...
لماذا لا يذكرون الله إلا بصفات العقاب و العذاب...
اقرأوا القرآن و ابتعدوا عن كتب التراث الغارقة في البدع..وتشويه الدين.
قال الله في القرآن : اليوم اكملت لكم دينكم..
والدين لا يحتاج لأي شيخ او فقيه ليتممه بفتاواه الجهنمية...الدين اتمه الله غي كتابه العزيز..وما دونه ليس إلا رهبانية و غلو و مخالفة لأمر رسول الله الذي كان يجب ان يكون نافذا عنذما امر الناس جميعا ان لا يكتبوا عنه غير القرآن.
اقرأوا القرآن و تفكروا فيه و افهموا معانيه الجميلة و الحكيمة و الحليمة و المتسامحة...فقط.
فلو لم يكن القرآن كاملا ما امر الرسول ان لا يدون عنه شيء آخر غير القرآن.
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33
5 - بوشعيب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:18
ياك زوجته كانت كتقول راجلي تهموه مدير والو
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34
6 - Mjid pays bas الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:18

وأشاد العديد من السكان القاطنين بحي العبادي بمدينة تمارة بتعاون زوجة أمير "الخلية الإرهابية" مع السلطات الأمنية المغربية، حيث صفق لها هؤلاء السكان بحرارة لحظة مغادرتها العمارة رفقة ضباط الشرطة القضائية وفرق الأمن الخاصة.
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-8
7 - مهتم جدا الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:24
صفق لها ... واش كضحكوا علينا ولا على من ، المغاربة تعودوا ان يصفقوا دائما لتدخلات الجهاز الامني في مثل هذه الحالات ، وليس لمن ضبطوا في احوال تلبسية ضبطية . يجب تعميق البحث مع زوجة الارهابي قبل التحول الى بدء التحقيق مع الارهابي نفسه لان ما يمكن ان تدلي به زوجته سيحل الكثير من العقد والاسئلة . بعد ذلك يجب التحقيق مع الارهابي . واتمنى ان توجه لهذه الزوجة تهمة التستر على مجرم وارهابي من شأن افعاله تهديد الامن الوطني والقومي ، مع تخفيف عقوبتها نظرا للتعاون الذي ابدته .
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11
8 - متقاعد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:25
شكرا جزيلا للامن الوطني بكل أطيافه الدي جنب الوطن من عمل إرهابي كان سيؤدى.لا قدر الله على ضحايا أبرياء لا ذنب لهم سوى الانتماء لهذا البلد الأمين!!! اللهم قنا شر هؤلاء الارهابيين الخونة . وشكرا جزيلا ليقظة رجال الأمن!!!
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1
9 - Maghribiya الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:26
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. أليس هذه السيدة المدعية زوجة المتهم كانت تشكي و تبكي و تحكي في احد القنوات الإلكترونية على كيفية اعتقال زوجها في يوم محاصرة بيتهما و على مدى استنكارها لما حدت من طرف الديستي و على ان القضية ملفقة الى زوجها? وان كل الأشياء التي تم استخراجها من بيتهما من طرف القوات ، ما هي الا أشياء من صنع الديستي لان هي جدًا دارية بما تمتلكه و مما لا تمتلكه في منزلهما الذي ثم دهمه وحتى ان مقاومة زوجها للقوات حسب تصريحها كان الا كذبًا و بهتانا في حق زوجها المظلوم حسب قولها مع تلك الجريدة الإلكترونية. الحصول، حسبي الله و نعم الوكيل.
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17
10 - GALA الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:27
إذا تعاونت هذه السيدة مع الأمن فيجب سترها من أجل حمايتها من انتقام الإرهابيين
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4
11 - فاسي مغترب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:28
لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب تطبيق الإعدام في حق هاؤلاء الإرهابيين والمجرمين الطغاة
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2
12 - Reality الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:28
Nowdays
We are living in a world full of lies and decesption so which we can say Is Allah knows best
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4
13 - Moham Nour الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:33
على ما أظن هذه مجرد قنابل مولوتوف تم تصنيعها بطرق بدائة. لا أرا في الفيديو ما يدل على أن هذا الشخص له خبرة في صنع المتفجرات.
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4
14 - حسن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:35
اذن لماذا كانت زوجة الارهابي تكذب وثدعي ان قنينه الغاز هي فقط للاستعمال المنزلي ان زوجها مظلوم
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5
15 - javel lacroix الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:38
واشكاين شي ارهاب اكثر من مافيا العقار هدم بيوت على راس العباد في منتصف الليل .
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12
16 - شيء جميل الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:39
نشكر زوجة أمير الخلية الإرهابية بتقديم المساعدات الضرورية للسلطات الأمنية واقول لها خير ما فعلت لأنك انقدت المواطنين في حدوت كارتة محتملة لأن المواد التي عتر عليها قابلة للانفجار وقد تسبب لا قدر الله عدد كبير من القتلى.
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17 - سعيدة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:41
الحمد لله والشكر لله أن أخرجنا منها سالمين ...
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0
18 - مواطن غيور1/ الإرهاب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:44
السلام عليكم
الإرهاب ليس فقط من يفجر نفسه و يضر غيره، الإرهاب أيضا هو إرهاب الناس بحمل السلاح عليهم (أبيض أو غير أبيض)،
الإرهاب أيضا اغتصاب و هتك عرض أطفال يعيشون حياتهم كله في عداب،
الإرهاب قطع الطريق لاناس مسالمين
الإرهاب أيضا أكل مال الناس بالباطل و أكل المال العام،
الإرهاب فتنة الناس بالإشاعات و الدعايات و تخويفهم بالإعلام المسيس...
الإرهاب .....
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8
19 - علامات استفهام الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:50
ألم تخرج في فيديو سابق تنكر أن يكون زوجها مشتبها به وأن التهمة جاهزة و ملفقة له ، والعجب هذا ، فيمن غنتيقوا دبا.
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9
20 - اعادة النظر الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:54
الحياة مليئة بالمخاطر من طفولة الى اخر اللحظة من حياتنا
كما تلاحظون
الاطفال يتربص بهم المجرمين وبدوفيل ...والارهابيين يتربصو بالمواطنين للازهاق الارواح
بدوفيليا والارهاب حديث الساعة
ويجب على الدولة أن تأخد بالزمام الامور للحد
من هذه الظواهر الخطيرة
فأصبح كل واحد منا خائف ومتوثر بالسبب ما يفعله الاخرون من الاجرام وقتل والاغتصاب
وصناعة المتفجرات ..
يجب اعادة النظر في قوانين ومساطر الذي وضعها المشرع ..ضد المكافحة الارهاب وشذود الجنسي
وضرب يد من حديد كل سولت له نفسه ان يلحق الاذى بالاخرين
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4
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