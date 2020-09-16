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كُتّاب وآراء
هكذا دلت زوجة أمير "خلية تمارة" الأمن على "مواد قابلة للانفجار"
حوالي الساعة الخامسة مساء، انطلقت قوات خاصة من مقر الأمن الرئيسي في مدينة تمارة لكشف خيوط الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها الأسبوع الماضي في أربع مدن مغربية، بعد معلومات دقيقة وفرتها زوجة المشتبه فيه الرئيسي.
وقامت زوجة أمير "الخلية الإرهابية" بإرشاد ضباط الشرطة القضائية إلى مرأب عمارة سكنية موجودة بحي العبادي بمدينة تمارة، توجد بها شقة مملوكة لشقيقة المشتبه فيه الرئيسي الملقب بـ"الهيش مول التريبورتور" وهو بائع سمك، حيث جرى العثور داخل عربة لتبريد السمك مملوكة للشخص المعني على مواد يحتمل أن تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال.
وطوّق عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية و"الديستي"، بتنسيق مع تقنيي الكشف عن المتفجرات وخبراء مسرح الجريمة وعناصر الشرطة العلمية والتقنية، مساء اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، مرأب العمارة السكنية غير المستغل والمهجور نظرا لكون الإقامة لا تتوفر على "سانديك"، قبل أن تدلهم زوجته على المكان الذي كان يخبئ فيه زوجها مواده المشبوهة.
وحضرت زوجة زعيم "الخلية الإرهابية"، التي جرى تفكيكها في مدن تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة، عملية تطويق العمارة السكنية وإجراءات التفتيش، والتي أسفرت عن حجز عربة تحمل اسم "حوت بلاي"، وهي موصدة بشكل محكم؛ وهو ما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل الشروع في فتحها.
وبعد حوالي ساعتين من الزمن، أسفرت إجراءات المسح والتفتيش عن العثور داخل عربة التبريد المملوكة لزعيم الخلية، وهو صاحب سوابق إجرامية، عن حجز ست قارورات زجاجية، تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب، ومدية كبيرة، علاوة على حاويتين من البلاستيك سعة إحداهما 20 لترا والثانية خمسة لترات، تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوك فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية.
ولم تستبعد مصادر هسبريس أن تكون "قنينات المولوتوف" معدة للاستعمال في حالة اكتشاف "المخطط الإرهابي"، الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، في مواجهة العناصر الأمنية.
وجرى جرد المواد المحجوزة داخل "عربة الحوت" وأخذ عينات منها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية، كما تم الكشف عنها من طرف تقني رصد المتفجرات، قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.
وأشاد العديد من السكان القاطنين بحي العبادي بمدينة تمارة بتعاون زوجة أمير "الخلية الإرهابية" مع السلطات الأمنية المغربية، حيث صفق لها هؤلاء السكان بحرارة لحظة مغادرتها العمارة رفقة ضباط الشرطة القضائية وفرق الأمن الخاصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
اللحية و القشابية و الطربوش الافغاني و البرقع الاسود....لا علاقة لها بالاسلام و لن يدخلن احد الجنة.
الجنة ايها الناس يدخلها العباد بأعمالهم وليس بهيئتهم ولا لباسهم.
متى يفهم بعض المتحجرين ان الدين يسر و ليس عسر...
متى يفهمون ان الله رحيم حليم...
لماذا لا يذكرون الله إلا بصفات العقاب و العذاب...
اقرأوا القرآن و ابتعدوا عن كتب التراث الغارقة في البدع..وتشويه الدين.
قال الله في القرآن : اليوم اكملت لكم دينكم..
والدين لا يحتاج لأي شيخ او فقيه ليتممه بفتاواه الجهنمية...الدين اتمه الله غي كتابه العزيز..وما دونه ليس إلا رهبانية و غلو و مخالفة لأمر رسول الله الذي كان يجب ان يكون نافذا عنذما امر الناس جميعا ان لا يكتبوا عنه غير القرآن.
اقرأوا القرآن و تفكروا فيه و افهموا معانيه الجميلة و الحكيمة و الحليمة و المتسامحة...فقط.
فلو لم يكن القرآن كاملا ما امر الرسول ان لا يدون عنه شيء آخر غير القرآن.
وأشاد العديد من السكان القاطنين بحي العبادي بمدينة تمارة بتعاون زوجة أمير "الخلية الإرهابية" مع السلطات الأمنية المغربية، حيث صفق لها هؤلاء السكان بحرارة لحظة مغادرتها العمارة رفقة ضباط الشرطة القضائية وفرق الأمن الخاصة.
We are living in a world full of lies and decesption so which we can say Is Allah knows best
الإرهاب ليس فقط من يفجر نفسه و يضر غيره، الإرهاب أيضا هو إرهاب الناس بحمل السلاح عليهم (أبيض أو غير أبيض)،
الإرهاب أيضا اغتصاب و هتك عرض أطفال يعيشون حياتهم كله في عداب،
الإرهاب قطع الطريق لاناس مسالمين
الإرهاب أيضا أكل مال الناس بالباطل و أكل المال العام،
الإرهاب فتنة الناس بالإشاعات و الدعايات و تخويفهم بالإعلام المسيس...
الإرهاب .....
كما تلاحظون
الاطفال يتربص بهم المجرمين وبدوفيل ...والارهابيين يتربصو بالمواطنين للازهاق الارواح
بدوفيليا والارهاب حديث الساعة
ويجب على الدولة أن تأخد بالزمام الامور للحد
من هذه الظواهر الخطيرة
فأصبح كل واحد منا خائف ومتوثر بالسبب ما يفعله الاخرون من الاجرام وقتل والاغتصاب
وصناعة المتفجرات ..
يجب اعادة النظر في قوانين ومساطر الذي وضعها المشرع ..ضد المكافحة الارهاب وشذود الجنسي
وضرب يد من حديد كل سولت له نفسه ان يلحق الاذى بالاخرين