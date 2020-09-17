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كُتّاب وآراء
كمين يطيح بأربعيني في قبضة الدرك الملكي بتزنيت
أوقفت عناصر الدرك الملكي بتزنيت، الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.
وأفادت المعطيات المتوفرة لهسبريس بأن كمينا محكما نصبته العناصر الدركية مكن من توقيف المعني بالأمر وسط جماعة بونعمان وبحوزته حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وتندرج هذه العملية، حسب مصدر أمني، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بتزنيت في سبيل مكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.