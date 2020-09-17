البحرية الإسبانية تعترض مغاربة في سواحل سبتة

جمال سماحي من تطوان

تمكن خمسة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية من الوصول إلى ثغر سبتة المحتل، الأربعاء، على متن قارب من طراز "طوي"، في مغامرة بحرية لتحقيق حلم الهجرة نحو الضفة الشمالية.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فقد اعترض حرس السواحل الإسباني أربعة من المهاجرين أثناء نزولهم بشاطئ "بوليرو" بين "سان أمارو" و"سانتا كتالينا"، في حين تمكن الخامس من الفرار وما زال البحث عنه جاريا.

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن عناصر الخدمة البحرية تدخلت لنقل القارب إلى ميناء سبتة، فيما تم وضع الموقوفين الأربعة تحت تدبير الحجر الصحي الإلزامي، عملا بالبروتوكول الصحي الخاص بالوافدين.

يذكر أن الشريط الساحلي الرابط بين الفنيدق وثغر سبتة عرف خلال الشهر الجاري ضغطا متزايدا من لدن مجموعة من شبان المنطقة الحالمين بالهجرة نحو إسبانيا عبر المدينة السليبة بواسطة قوارب من طراز "طوي" و"كاياك".

وقد تدخلت البحرية الإسبانية في حالات متكررة لإنقاذ عدد من المغامرين في عرض البحر، قبالة سواحل سبتة، أثناء محاولاتهم العبور إليها سباحة أو عبر قوارب رياضية صغيرة الحجم، في وقت لجأت فيه السلطة المحلية بالفنيدق إلى وضع حواجز حديدية على طول سواحلها للحد من الظاهرة.