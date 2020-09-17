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الرئيسية | حوادث | حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط

حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط

حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:25

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من حجز 920 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم أجنبية، والتي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأوروبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل تجاويف معدة خصيصا بسطح السيارة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى فرنسا.

كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائق السيارة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 42 سنة.

وأشار المصدر إلى أن الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة أحيلت على إدارة الجمارك للاختصاص، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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