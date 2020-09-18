المخدرات تورط خمسة أشخاص بمدينة آيت ملول‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح الأمن بمفوضية الأمن بآيت ملول، الأربعاء، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة مخدر الشيرا والاتجار به.

وأورد مصدر أمني أن التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص على متن سيارة بإحدى محطات البنزين المتواجدة بالطريق الوطنية رقم 1، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل العربة عن حجز 7 كلغ من مخدر الشيرا، عبارة عن صفائح معدة ومخصصة للبيع، بالإضافة إلى مجموعة من الهواتف النقالة.

ومواصلة للتحريات والأبحاث من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية، تم نصب كمين على مستوى محطة البنزين نفسها، مكن من توقيف المزود الرئيسي بالكمية المضبوطة على متن دراجة نارية، بمعية مرافق له، حسب المصدر ذاته.

وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية، لاستكمال جميع إجراءات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.