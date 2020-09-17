أمن سلا يوقف متورطين في تزوير وصفات طبية‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، الأربعاء، سيدة وشخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وصفات طبية واستعمالها في اقتناء وترويج أقراص طبية مخدرة.

وتم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة مكتراة بمنطقة "سيدي عبد الله" ضواحي مدينة سلا، وهما في حالة تلبس بحيازة 1040 قرصا طبيا مخدرا من مختلف الأصناف؛ من بينها 600 قرص من نوع "Zepam" و380 قرصا من نوع "Lartan"، و60 قرصا من نوع "Nordaz"؛ فضلا عن أسلحة بيضاء وهواتف نقالة ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المؤثرات العقلية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيهما مكنت أيضا من حجز العشرات من الوصفات والشواهد الطبية المزورة التي تحمل أسماء وأختاما وهمية لأطباء، فضلا عن حجز طابعين يحملان هذه المعطيات المزورة، ونسخ ضوئية لوثائق هوية في اسم الغير، تستعمل في تقديم الوصفات الطبية لدى الصيدليات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 25 و36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.