24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العثماني يلاقي أحزابا ويتفادى "السطو" على اختصاصات الداخلية
- أمن سلا يوقف متورطين في تزوير وصفات طبية
- مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية
- زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة
- محاولة اغتصاب قاصر توقع بسائق حافلة مدرسية
"التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)
أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)
- قضية "الحاج ثابت" .. هكذا أعْدمَ الرّأي العام أشهر "كوميسير" بالمغرب - (84)
- تمويل أوروبي يدعم منظومة الفلاحة في المغرب بـ2 مليار درهم - (76)
- هل دخل المغرب إلى مرحلة "الخطر" في مواجهة فيروس "كورونا"؟ - (68)
- "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة - (65)
- رصيف الصحافة: نزلاء سجن طنجة يستقبلون قاتل عدنان بالصراخ - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محاولة اغتصاب قاصر توقع بسائق حافلة مدرسية
تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تعريض قاصر لهتك العرض، وحيازة واستهلاك المخدرات.
وجرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بمحاولة هتك عرض تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، داخل حافلة للنقل المدرسي التي يعمل سائقا لها، بعدما عمد إلى ركنها بمنطقة بعيدة عن حركية السير بمدينة تارودانت.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
أصبح تفكير بعض المغاربة طول الوقت في ما تحت الحزام فقط.
ما لم تكن هناك قوانين رادعة صادمة، فسنجتمع بعد بضع سنين نبكي و نرثي عدنانا آخر.
رحمة الله عليك عدنان.