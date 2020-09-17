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الرئيسية | حوادث | محاولة اغتصاب قاصر توقع بسائق حافلة مدرسية

محاولة اغتصاب قاصر توقع بسائق حافلة مدرسية

محاولة اغتصاب قاصر توقع بسائق حافلة مدرسية
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:36

تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تعريض قاصر لهتك العرض، وحيازة واستهلاك المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بمحاولة هتك عرض تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، داخل حافلة للنقل المدرسي التي يعمل سائقا لها، بعدما عمد إلى ركنها بمنطقة بعيدة عن حركية السير بمدينة تارودانت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مروكي الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:49
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذئاب البشرية. الوضع أصبح خطيرا جدا إذ أصبحنا نحس كما لو أننا نعيش في غابة مليئة بالوحوش إذا أدرت وجهك ولو للحظة يتم إغتصاب إبنك أو بنتك . لطفك يارب
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9
2 - لحو الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:50
واش هاد الناس حماقو.وبزاف هادشي.يجب على المختصين،البحت في هده الظواهر التي اجتاحت بلادنا.اللواط،الاغتصاب،الخيانة الزوجية وووووووو.
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7
3 - مواطن غيور1/ القانون الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:50
السلام عليكم
أصبح تفكير بعض المغاربة طول الوقت في ما تحت الحزام فقط.
ما لم تكن هناك قوانين رادعة صادمة، فسنجتمع بعد بضع سنين نبكي و نرثي عدنانا آخر.
رحمة الله عليك عدنان.
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6
4 - قد أعذر من أنذر الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:53
طفح الكيل ادا لم يتم تنفيد عقوبات قاسية في حق هولاء المجرمين ليكونوا عبرة فان هدا الوباء لن يجتت
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