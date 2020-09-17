محاولة اغتصاب قاصر توقع بسائق حافلة مدرسية

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر الأمن العمومي التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تعريض قاصر لهتك العرض، وحيازة واستهلاك المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بمحاولة هتك عرض تلميذة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، داخل حافلة للنقل المدرسي التي يعمل سائقا لها، بعدما عمد إلى ركنها بمنطقة بعيدة عن حركية السير بمدينة تارودانت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.