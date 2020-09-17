قتيلان وجريحة في حادثة سير بين أوريكة وآيت أورير

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ رجل وطفلة، الخميس، أنفاسهما في حادثة سير مميتة وقعت بالمجال الترابي لجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، على إثر اصطدام بين دراجة نارية وسيارة أجرة.

وأصيبت في هذه الحادثة، التي وقعت بالطريق الرابطة بين المنتجع السياحي أوريكة ومدينة آيت أورير، ابنة الرجل الهالك بجروح خطيرة؛ فيما توفيت طفلة أخرى في الحين.

وكان الهالك يمتطي دراجة نارية رفقة ابنته وطفلة أخرى من أبناء أحد جيرانه، في طريق العودة من المؤسسة التعليمية التي تتابع بها التلميذتان دراستهما إلى المنزل في اتجاه جماعة أوريكة، فصدمته سيارة أجرة كانت في طريقها إلى مدينة آيت أورير.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمكان الحادث عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت أورير، وعناصر الوقاية المدنية التي نقلت المصابة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش قصد تلقي العلاج.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش، على نقل جثتي الهالكيْن إلى مستودع الأموات بالمدينة ذاتها، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.