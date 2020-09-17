24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  2. "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

  5. "حمد الله" يحصد ثمار التألق أمام "سابهان الإيراني" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | قتيلان وجريحة في حادثة سير بين أوريكة وآيت أورير

قتيلان وجريحة في حادثة سير بين أوريكة وآيت أورير

قتيلان وجريحة في حادثة سير بين أوريكة وآيت أورير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:35

لفظ رجل وطفلة، الخميس، أنفاسهما في حادثة سير مميتة وقعت بالمجال الترابي لجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، على إثر اصطدام بين دراجة نارية وسيارة أجرة.

وأصيبت في هذه الحادثة، التي وقعت بالطريق الرابطة بين المنتجع السياحي أوريكة ومدينة آيت أورير، ابنة الرجل الهالك بجروح خطيرة؛ فيما توفيت طفلة أخرى في الحين.

وكان الهالك يمتطي دراجة نارية رفقة ابنته وطفلة أخرى من أبناء أحد جيرانه، في طريق العودة من المؤسسة التعليمية التي تتابع بها التلميذتان دراستهما إلى المنزل في اتجاه جماعة أوريكة، فصدمته سيارة أجرة كانت في طريقها إلى مدينة آيت أورير.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بمكان الحادث عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت أورير، وعناصر الوقاية المدنية التي نقلت المصابة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش قصد تلقي العلاج.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش، على نقل جثتي الهالكيْن إلى مستودع الأموات بالمدينة ذاتها، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.