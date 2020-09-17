هتك عرض شخص معاق يورّط ثلاثينيا في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة؛ للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق باستدراج شخص في وضعية إعاقة وهتك عرضه.

وأفادت مصادر هسبريس بأنّ المشتبه فيه استدرج شخصا في وضعية إعاقة ذهنية، يبلغ من العمر 22 سنة، إلى أحد المنازل المهجورة بمدينة سطات، ثم هتك عرضه دون عنف، قبل أن تتوصل مصالح الشرطة بإشعار حول النازلة، ليسفر التدخل الفوري لعناصر الأمن العمومي عن ضبط الشخص المعني متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث التمهيدي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.