24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انتشال جثة ثالثة من ورش عمارة منهارة بمراكش (5.00)

  2. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  3. عام الجائحة (5.00)

  4. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  5. ‪المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | هتك عرض شخص معاق يورّط ثلاثينيا في سطات

هتك عرض شخص معاق يورّط ثلاثينيا في سطات

هتك عرض شخص معاق يورّط ثلاثينيا في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 17 شتنبر 2020 - 23:53

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة؛ للاشتباه في تورّطه في قضية تتعلّق باستدراج شخص في وضعية إعاقة وهتك عرضه.

وأفادت مصادر هسبريس بأنّ المشتبه فيه استدرج شخصا في وضعية إعاقة ذهنية، يبلغ من العمر 22 سنة، إلى أحد المنازل المهجورة بمدينة سطات، ثم هتك عرضه دون عنف، قبل أن تتوصل مصالح الشرطة بإشعار حول النازلة، ليسفر التدخل الفوري لعناصر الأمن العمومي عن ضبط الشخص المعني متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث التمهيدي، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هم.....هم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 00:00
يجب على الدولة ان تساعد الشباب وتمنحهم منحة الزواج قدرها على الاقل 40000 درهم لكي نحارب ظاهرة الاغتصاب التي اصبحت متفشية هذا هو الحل الوحيدعلى ما اظن و الله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.