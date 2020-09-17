الأمن يراقب 144 محلا لبيع الخمور في أربعة أيام

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها "تواصل تدعيم إجراءات التقنين وعمليات المراقبة التي تستهدف المؤسسات والمحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛ بغرض السهر على التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والحرص على فرض إجراءات الصحة والسلامة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن "عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات الترابية وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أسفرت خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 شتنبر الجاري في كل من الدار البيضاء والرباط وأكادير عن مراقبة 144 مؤسسة ومحلا عموميا، وسجلت 99 مخالفة تتمثل في عدم احترام صنف الرخصة، والغياب غير المبرر للمسير، وعدم احترام التراخيص الضرورية لفئة معينة من المستخدمين، وعدم احترام مسافات التباعد الاجتماعي، فضلا عن عدم ارتداء الكمامة الواقية من طرف الأجراء والمستخدمين، حيث تم استخلاص 20 غرامة صلحية جزافية بعين المكان بالنسبة للمخالفين".

وأضاف المصدر ذاته أنه "في مقابل ذلك، فتحت مصالح الشرطة القضائية أبحاثا تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة؛ لتحديد كافة الأفعال المنسوبة إلى مسيري المحلات التي سجلت فيها المخالفات القانونية المرتكبة"، مشيرا إلى أنه "على صعيد مدينة مراكش، أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها اللجنة المحلية المختلطة المكونة من مصالح الأمن الوطني والسلطة المحلية والجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يوم 16 شتنبر الجاري، عن رصد سبع مخالفات في عمليات مراقبة استهدفت عشرين مؤسسة ومحلا عموميا".

ورود ضمن البلاغ ذاته أن "هذه العمليات المنجزة بمدينة مراكش مكنت من حجز 124 قنينة جعة منتهية الصلاحية، و36 قنينة مشروبات كحولية بدون ملصقات ضريبية أو تحمل ملصقات مشكوك فيها؛ فيما قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإتلاف مواد وسلع استهلاكية لا تتوفر على معايير السلامة الصحية تم العثور عليها في أربع محلات عمومية".

يُشار إلى أنه "في أعقاب عمليات المراقبة المنجزة، قررت السلطة المحلية المختصة إغلاق حانة بإحدى الوحدات الفندقية، لخرقها إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد".