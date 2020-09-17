انتشال جثة ثالثة من ورش عمارة منهارة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمراكش، الخميس، من العثور على جثة أحد عمال ورش العمارة التي انهارت جزئيا بمقاطعة جليز نهاية الأسبوع الماضي.

وبالعثور على هذه الجثة، تكون مصالح الوقاية المدنية بمراكش، التي تشرف على عملية البحث بالورش المنهار، قد انتشلت ثالث جثة من تحت أنقاض هذا الورش.

وكانت فرق الإنقاذ توقفت عن البحث عن المفقودين، بسبب الخطر الذي يتهدد عناصر الوقاية المدنية، في ظل التخوفات من انهيارات جديدة بالموقع؛ لكنها عادت إلى استئناف البحث، بعد تعزيز العمارة بالدعامات.

ولتحديد ظروف وملابسات انهيار مشروع هذه العمارة، الذي كان متقدما من حيث الأشغال، ما جعله يشكل خسارة كبيرة لأصحابه، تواصل الشرطة القضائية الأبحاث والتحريات لتحديد المسؤوليات.

وفي هذا السياق، جرى الاستماع إلى المقاول والمسؤول عن مكتب الدراسات، والمهندسة المكلفة بالمشروع، وممثلين بكل المصالح التي لها علاقة بالتعمير بعمالة مراكش والمجلس الجماعي والوكالة الحضرية.