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الرئيسية | حوادث | السطو على مسكن أستاذتين يستنفر مديرية تاونات‎

السطو على مسكن أستاذتين يستنفر مديرية تاونات‎

السطو على مسكن أستاذتين يستنفر مديرية تاونات‎
رشيد الكويرتي من تاونات
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:21

تعرّض السكن الشخصي لأستاذتين تعملان بالوحدة المدرسية المغاريد التابعة لمجموعة مدارس باب كراوة بجماعة سيدي امحمد بلحسن دائرة تيسة بإقليم تاونات، ليلة الأربعاء، للاقتحام، نتجت عنه سرقة بعض أغراضهما الشخصية.

ووفقا لما قدمته من توضيحات، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، ربطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات الاتصال بالأستاذتين للاطمئنان على حالتهما ومؤازرتهما نفسيا ومعنويا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تقديم شكاية في الموضوع لدى المركز الترابي للدرك الملكي بتيسة.

وأبرز البلاغ ذاته أن التحريات أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم في اليوم نفسه، والاحتفاظ بهم تحت تدابير المراقبة القضائية لاستكمال إجراءات البحث بعد الاستماع إلى الأستاذتين بمركز الدرك الملكي بتيسة.

وتؤكد المديرية الإقليمية ذاتها أنها، فضلا عن متابعتها لهذه النازلة بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة، "تدين بشدة هذه الاعتداءات، وكل السلوكات والتصرفات اللامسؤولة في حق أسرة التربية والتكوين".

وفي إطار مؤازرتها للأطر التربوية والإدارية ضحايا مثل هذه الاعتداءات، تضيف المديرية ذاتها أنها "لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات المسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال، بتنسيق مع محامي المديرية والجهات والسلطات المختصة"، مؤكدة أنها "لن تذخر جهدا في الدفاع عن سلامة وكرامة نساء ورجال التعليم، الذين يقدمون خدمات جليلة للقطاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معلمة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:36
أين نحن من زمن كان سكان الدوار يتقاسمون اللقمة مع المعلم. لا خير في أمة يهان وياكم ويسرق معلموها
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8
2 - اتحاد طنجة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:36
انا ضد هدا الاجرام وضدالسرقة والسطو ولكن مادا سيسرق السارق لهاتة الفئة من التعليم اضن الامر لا يتطلب الى التضخيم يمكن ان يكون سرق شي بلاطو ديال البييض ولا شي 3 كيلو ديال مطيشة
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-12
3 - الخميس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:37
ويل لأمة احتقرت الأستاذ لو عرف المجرمون أن العقاب سيكون لما تجرأوا فهم يعرفون مسبقا أن هناك تدخلات ستكون لصالحهم مباشرة بعد حدوث الواقعة.
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