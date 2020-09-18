السطو على مسكن أستاذتين يستنفر مديرية تاونات‎

رشيد الكويرتي من تاونات

تعرّض السكن الشخصي لأستاذتين تعملان بالوحدة المدرسية المغاريد التابعة لمجموعة مدارس باب كراوة بجماعة سيدي امحمد بلحسن دائرة تيسة بإقليم تاونات، ليلة الأربعاء، للاقتحام، نتجت عنه سرقة بعض أغراضهما الشخصية.

ووفقا لما قدمته من توضيحات، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، ربطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات الاتصال بالأستاذتين للاطمئنان على حالتهما ومؤازرتهما نفسيا ومعنويا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تقديم شكاية في الموضوع لدى المركز الترابي للدرك الملكي بتيسة.

وأبرز البلاغ ذاته أن التحريات أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم في اليوم نفسه، والاحتفاظ بهم تحت تدابير المراقبة القضائية لاستكمال إجراءات البحث بعد الاستماع إلى الأستاذتين بمركز الدرك الملكي بتيسة.

وتؤكد المديرية الإقليمية ذاتها أنها، فضلا عن متابعتها لهذه النازلة بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة، "تدين بشدة هذه الاعتداءات، وكل السلوكات والتصرفات اللامسؤولة في حق أسرة التربية والتكوين".

وفي إطار مؤازرتها للأطر التربوية والإدارية ضحايا مثل هذه الاعتداءات، تضيف المديرية ذاتها أنها "لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات المسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال، بتنسيق مع محامي المديرية والجهات والسلطات المختصة"، مؤكدة أنها "لن تذخر جهدا في الدفاع عن سلامة وكرامة نساء ورجال التعليم، الذين يقدمون خدمات جليلة للقطاع".