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الدرك يفك لغز حادثة سير قاتلة في الفقيه بنصالح

الدرك يفك لغز حادثة سير قاتلة في الفقيه بنصالح
حميد رزقي
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:10

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك ببني ملال، من فك لغز حادثة سير وقعت الثلاثاء المنصرم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى دوار أولاد ارميش، نواحي الفقيه بن صالح، وأودت بحياة شخصين.

مصادر هسبريس أوضحت أن الأبحاث الميدانية مكنت عناصر الدرك الملكي بمركز حد بوموسى، بإقليم الفقيه بن صالح، من التعرف على السيارة المتسببة في الحادثة وسائقها المنحدر من اليوسفية، "رغم محاولة المشتبه فيه تغيير معالم جريمته والفرار إلى وجهة غير معلومة".

وذكرت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، المتحدر من منطقة الشماعية، تسبب في حادثة سير مفجعة ذهب ضحيتها شخصان كانا على متن دراجة نارية، الأول متزوج وأب لأربعة أطفال، والثاني شاب مهاجر، ويقطنان بدوار أولاد ارميش – بوعزير، التابع لجماعة حد بوموسى.

وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة؛ فيما تمّ إطلاق سراح مرافق له بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة.

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