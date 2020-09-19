أمن فاس ينهي "مغامرات إجرامية" لشاب عشريني

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، بحي المرجة بمدينة فاس، بعدما كان يشكل موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على ثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.