شريط فيديو يوقع ثلاثينيا في قبضة الشرطة بطنجة

هسبريس من طنجة

أوقفت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وتبعا لإفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن مصالح الشرطة بمدينة طنجة "رصدت شريط فيديو منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يَظهَر فيه شخص يعرّض سيدة للسرقة بأحد أحياء المدينة".

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية "فتحت بحثا تمهيديا في هذه النازلة رغم عدم توصلها بشكاية في الموضوع"، مشيرا إلى أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية "مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه".

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.