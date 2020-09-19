الدرك يكشف معملا سريا للمواد التعقيم بتمنصورت

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحال المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمراكش، الجمعة، على النيابة العامة المختصة، شخصين متورطين في ترويج وصنع مواد معقمة بمعمل سري بالجماعة القروية حربيل-تمنصورت.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، كانت عناصر الدرك الملكي قد اقتحمت معملا بدوار "القايد" التابع لجماعة حربيل-تمنصورت، وحجزت كمية كبيرة من هذه المادة، وسيارة رباعية الدفع.

وجاء هذا التدخل بعدما توصل المركز القضائي بمعلومات عن وجود معمل غير قانوني ينشط في صناعة مواد معقمة وترويجها، وأسفر عن توقيف مشتبه فيهما وفتح بحث معهما في شأن ظروف وملابسات صنع وترويج مواد معقمة بورش سري.

وبعد تقديمهما إلى العدالة، يبقى البحث مفتوحا للوصول إلى كل من له علاقة بهذا المعمل السري، وشركاء الموقوفين في هذا الفعل الجرمي، من أجل إحالتهم على القضاء.