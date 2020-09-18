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الرئيسية | حوادث | انتحار سائق سيارة أجرة شنقا بحبل بمدينة تزنيت

انتحار سائق سيارة أجرة شنقا بحبل بمدينة تزنيت

انتحار سائق سيارة أجرة شنقا بحبل بمدينة تزنيت
مصطفى البكار
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 20:30

وضع شخص أربعيني يعاني من مرض عصبي حدا لحياته شنقا، الجمعة، داخل شقة بشارع القيروان وسط المجال الحضري لمدينة تزنيت.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الهالك الذي كان يشتغل سائقا لسيارة أجرة من الصنف الأول، مزداد سنة 1975 بجماعة إدواسملال بإقليم تزنيت ويقطن في حي الداخلة بمدينة أكادير رفقة زوجته وابنتهما.

وأضافت المعطيات نفسها أن أحد زملاء المتوفي تفاجأ بغياب الأخير عن عمله صبيحة اليوم وعدم رده على الاتصالات الهاتفية، الشيء الذي دفعه إلى إخبار المصالح الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة، ليتم العثور عليه جثة معلقة بحبل تم تثبيته على جنبات باب المرحاض بإحكام.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى نقل جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار توجيهها نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة.

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