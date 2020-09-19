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الرئيسية | حوادث | الشغب يوقع بشخص في يد الأمن بمدينة مراكش

الشغب يوقع بشخص في يد الأمن بمدينة مراكش

الشغب يوقع بشخص في يد الأمن بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 19 شتنبر 2020 - 05:25

أوقفت عناصر الأمن بمراكش، الخميس، مشتبها في تورطه في نزاع على هامش مباراة لكرة القدم جرت في أحد الأحياء السكنية، بينت الأبحاث أنه متورط في قضية مماثلة تتعلق بالضرب والجرح المقرون بالسرقة.

وجاءت هذه العملية الأمنية على إثر بث شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لتدافع عدد كبير من الأشخاص، مع تذييله بتعليقات تدعي بأن الأمر يتعلق بتبادل للضرب والجرح في أعقاب مباراة لكرة القدم بين فرق للأحياء بمدينة مراكش.

ونفت ولاية أمن مراكش الأخبار المنشورة بعد ظهور هذا التسجيل المصور، التي تشير إلى صراع بين مشجعين وقع دخل أزقة المدينة القديمة، مؤكدة أنه يتضمن معطيات غير دقيقة، خلص إليها بحث دقيق فتح بشأن هذه الادعاءات، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

وقالت ولاية أمن مراكش إن قاعة القيادة والتنسيق بها توصلت بتاريخ 16 من الشهر الجاري بإشعار حول دخول شخصين في نزاع على هامش مباراة لكرة القدم جرت في أحد الأحياء السكنية، ما استدعى إيفاد أقرب دورية للشرطة، قامت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع بعدما غادر طرفا النزاع قبل وصولها.

وخلصت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تشخيص هوية أحد المشتبه فيهما والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث، في حين مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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